Анчелотти считает, что топ-лиги нужно сократить до 18 команд

вчера, 14:02

Главный тренер сборной Бразилии заявил, что футболисты проводят слишком много матчей, а потому некоторые топ-лиги нужно сократить с 20 до 18 команд:

Матчей стало слишком много, и далеко не все из них получаются хорошего качества. Футболисты слишком часто получают травмы. Мне кажется, что было бы хорошим решением сократить число участников некоторых лиг с 20 до 18 команд. Но здесь необходимо согласие между всеми заинтересованными сторонами, а этого пока еще не произошло.

В настоящее время по 20 клубов играют в элитных лигах Англии, Италии, Испании и Бразилии, где Анчелотти возглавляет национальную команду. Ранее итальянец тренировал мадридский «Реал».