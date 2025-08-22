 
Анчелотти считает, что топ-лиги нужно сократить до 18 команд

вчера, 14:02

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти заявил, что футболисты проводят слишком много матчей, а потому некоторые топ-лиги нужно сократить с 20 до 18 команд:

Матчей стало слишком много, и далеко не все из них получаются хорошего качества. Футболисты слишком часто получают травмы.

Мне кажется, что было бы хорошим решением сократить число участников некоторых лиг с 20 до 18 команд. Но здесь необходимо согласие между всеми заинтересованными сторонами, а этого пока еще не произошло.

В настоящее время по 20 клубов играют в элитных лигах Англии, Италии, Испании и Бразилии, где Анчелотти возглавляет национальную команду. Ранее итальянец тренировал мадридский «Реал».

lazzioll
lazzioll ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 18:10
ЛигаКонференций - Челси. Лига Европы - Тотенхем. КЧМ - Челси. не так и плохо. испанцы сдулись по тихому. раньше лет 5 назад базара нет, Севильи Валенсии Бетисы Сосьедады. а сейчас глянь на Севилью или Валенсию с Сельтой в родном чемпе. за выживание борются
Шишанутый
Шишанутый ответ lazzioll (раскрыть)
вчера в 16:45
Как показывают результаты в Лиге Европы и Лиге Конференций что это близко не так а наоборот испанские середнеки довольно успешно выступают.
Karkaz
Karkaz
вчера в 16:29
Я одно не пойму, почему клубы Англии не играют Кубок лиги и Кубок Англии чисто вторым составом? Они выставляют смешанный или второй состав, но это только в начальных стадиях. Выставляли бы всегда и основа тогда бы больше отдыхала.
lazzioll
lazzioll ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 15:53, ред.
я про общую силу Лиги. условный Сандерленд или Лидс даже лифтуя туда-сюда разье-ут на раз два Нант или Осасуну. середняков своих чемпов. Кстати я смотрю Чемпионшип на постояне. команд много и это Лиге не мешает. Я вообще считаю топ-лиг для просмотра и по силе - Англия, Италия, Чемпионшип, Германия и потом уже испанцы с полтора клубами и французы. ну это все ИМХО)))
Андрюха 43
Андрюха 43
вчера в 15:48
Внутренний чемпионат не надо менять, если бы со сборными и КЧМ, Лигу чемпионов, европы, конференции не мутили, все было бы нормально
Шишанутый
Шишанутый ответ lazzioll (раскрыть)
вчера в 15:15
Где ты в Англии борьбу нашол?? В прошлом сезоне все три новичка что пришли из чемпеоншипа дружно вылетели назад при чем отстали они капитально. Не какой борьбы и близко не было!! В поза прошлом сезоне было тоже самое. Клубы из чемпеонишпа не конкуренто способны. Если раз ширить Апл то еще больше таких слабых команд будет и проходных матчей. Разрыв между топами и аутсайдерами в Англии коласальный!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:06, ред.
До 16-ти....самое оптимальное....
И международные гастроли подсократить слегка...
Игроки уже в угоду буржуям ненасытным как загнанные лошади...
m3rjhm2zbzcv
m3rjhm2zbzcv
вчера в 14:54
Думаю, до 10-14 команд сократить мировом уровне, чисто пртемьер-лигу, а дальше как хотят уже
48e3kuhb6r6q
48e3kuhb6r6q
вчера в 14:53
Да можно ещё меньше, а то чаще всего унылость
lazzioll
lazzioll
вчера в 14:45
я бы Англии наоборот добавил, бабло они там получают огромное пусть и развлекают публику. уберите ненужный никому кубок лиги. команд из Чемпионшипа достойных Премьер лиги полно. а вот Испанию и Францию точно сокращать можно. бестолковых команд и не менее бестолковых матчей немеряно. в Италии хоть команд 7 за ЛЧ зону и скудетто борются. а Испания - три команды, Франция вообще одна. интриги никакой.
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:29
Анчелотти говорит настолько очевидные вещи, что и возразить нечего. О необходимости сокращения говорили многие. Но говорить это одно, а принять решение и реализовать его, уже другое. Хорошо, когда даёшь советы, а не наоборот. Ни Англия, ни Испания не пойдут на сокращение количества команд. А вот сократить количество матчей за счёт изменения формата других турниров можно, тут я полностью согласен с предыдущим оратором.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:04
Не надо трогать чемпионаты))
А вот разные кубки лиги, лиги наций, кчм... Вот там можно и как-то сокращать. Но этого не будет, все мы понимаем
