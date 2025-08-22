 
«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с голкипером «Антверпена»

вчера, 13:05

Вратарь «Антверпена» Сенн Ламменс интересен «Манчестер Юнайтед».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, манкунианцы продолжают переговоры о трансфере 23-летнего футболиста. Ранее сообщалось, что МЮ готов заплатить за него 19 млн евро. Обсуждение в какой-то момент было поставлено на паузу, но сейчас вновь возобновилось.

В сезоне-2024/25 Ламменс сыграл 44 матча во всех турнирах и пропустил 56 мячей.

kovalev-barin
kovalev-barin ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 18:27
Ламменс - отличный вратарь и по отличной цене.

Поэтому его и хотят купить, пока не подорожал и пока не подсуетились другие клубы.

Зачем нужен? Сейчас - как минимум вместо Алтая. А в перспективе (возможно даже и по ходу сезона) - вместо Онаны
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:36
Зачем он нужен МЮ, для коллекции?
