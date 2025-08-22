«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с голкипером «Антверпена»

1755857117

вчера, 13:05

Вратарь «Антверпена» интересен «Манчестер Юнайтед».

По информации инсайдера , манкунианцы продолжают переговоры о трансфере 23-летнего футболиста. Ранее сообщалось, что МЮ готов заплатить за него 19 млн евро. Обсуждение в какой-то момент было поставлено на паузу, но сейчас вновь возобновилось.

В сезоне-2024/25 Ламменс сыграл 44 матча во всех турнирах и пропустил 56 мячей.