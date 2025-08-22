 
Президент ФИФА Инфантино поздравил Мостового с днём рождения

вчера, 14:41

Президент ФИФА Джанни Инфантино официально поздравил бывшего футболиста сборной России Александра Мостового с днем рождения.

Поздравительное письмо было направлено в Российский футбольный союз.

Вот что по этому поводу заявил Мостовой, которому сегодня, 22 августа, исполнилось 57 лет:

Мне ранее приходили поздравления от ФИФА на телефон. Тут позвонили из Российского футбольного союза, сказали, что впервые Джанни Инфантино прислал официальное личное поздравление в союз. Это лишний раз подчеркивает почет и уважение от международного футбольного сообщества, огромная честь, что помнят, не забывают. Также из Испании сейчас звонят, пишут, пришло поздравление из «Сельты», жду от чемпионата Испании, обычно поздравляют.

За испанскую «Сельту» Мостовой выступал с 1996 по 2004 год, забив 72 гола в 287 матчах.

Joseph Dredd
Joseph Dredd
вчера в 16:09
Большинству людей приятно и важно когда их достижения и заслуги не забывают и отдают им уважение, в том числе спустя годы.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:51
Карпин, тоже долго играл в Испании. Интересно, а Валера получает поздравления оттуда??? В такие дни принято вспоминать прошлые заслуги. Очень хорошо помню как Мостовой играл за Спартак в чемпионате СССР по футболу. Я лично присутвовал в Киеве на знаменитом матче Динамо и Спартака весной 1989 года. Спартак тогда выиграл со 'счётом 1:4. Второй гол забил Мостовой. В том году красно-белые стали чемпионом СССР. Мостовой тоже приложил силы к этому. Поздравляю с Днём рождения, Александр!!! Желаю здоровья!!!
Андрюха 43
Андрюха 43
вчера в 15:44
Скромность не его)))
Vilar
Vilar
вчера в 15:19
Да, ладно, здорово! Присоединяюсь к поздравлениям, с Днём рождения!
Александр, ты царь!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:48, ред.
А Дзюбу..???????...они же в один день родились с Мостовым......
Как прям Сафонов и Доннарумма.....
