Президент ФИФА Инфантино поздравил Мостового с днём рождения

вчера, 14:41

Президент ФИФА официально поздравил бывшего футболиста сборной России с днем рождения.

Поздравительное письмо было направлено в Российский футбольный союз.

Вот что по этому поводу заявил Мостовой, которому сегодня, 22 августа, исполнилось 57 лет:

Мне ранее приходили поздравления от ФИФА на телефон. Тут позвонили из Российского футбольного союза, сказали, что впервые Джанни Инфантино прислал официальное личное поздравление в союз. Это лишний раз подчеркивает почет и уважение от международного футбольного сообщества, огромная честь, что помнят, не забывают. Также из Испании сейчас звонят, пишут, пришло поздравление из «Сельты», жду от чемпионата Испании, обычно поздравляют.

За испанскую «Сельту» Мостовой выступал с 1996 по 2004 год, забив 72 гола в 287 матчах.