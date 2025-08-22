Полузащитник «Ливерпуля» продолжит карьеру в «Бирмингеме»

1755854467

вчера, 12:21

Полузащитник «Ливерпуля» интересен «Бирмингему».

По информации инсайдера , 19-летний футболист в скором времени подпишет арендное соглашение сроком на 1 год с клубом из Чемпионшипа. О возможности выкупа игрока на данный момент не сообщается.

В сезоне-2024/25 Кумас выступал в аренде у «Сток Сити», провёл 49 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Ранее стало известно, что состав «Бирмингема» пополнил форвард Киого Фурухаси.