Полузащитник «Ливерпуля» продолжит карьеру в «Бирмингеме»

вчера, 12:21

Полузащитник «Ливерпуля» Льюис Кумас интересен «Бирмингему».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 19-летний футболист в скором времени подпишет арендное соглашение сроком на 1 год с клубом из Чемпионшипа. О возможности выкупа игрока на данный момент не сообщается.

В сезоне-2024/25 Кумас выступал в аренде у «Сток Сити», провёл 49 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Ранее стало известно, что состав «Бирмингема» пополнил форвард Киого Фурухаси.

IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 16:26
успехов в аренде!
набрать опыта и добро пожаловать обратно в Ливерпуль!
Гость
