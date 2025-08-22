Флик не позволил «Барселоне» продать Фермина Лопеса за 80 млн евро

1755861260

вчера, 14:14

Главный тренер «Барселоны» не позволил клубу продать полузащитника нынешним летом.

В переходе 22-летнего футболиста были заинтересованы английские «Манчестер Юнайтед» и «Челси», а также один клуб из Саудовской Аравии. Все они предлагали «Барселоне» оформить трансфер в пределах 80 миллионов евро, что помогло бы каталонцам уладить все свои финансовые проблемы.

Тем не менее Флик наложил вето на продажу Фермина, заодно отказавшись от возможных приобретений новых игроков.