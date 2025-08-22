 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2025/2026

Флик не позволил «Барселоне» продать Фермина Лопеса за 80 млн евро

вчера, 14:14

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик не позволил клубу продать полузащитника Фермина Лопеса нынешним летом.

В переходе 22-летнего футболиста были заинтересованы английские «Манчестер Юнайтед» и «Челси», а также один клуб из Саудовской Аравии. Все они предлагали «Барселоне» оформить трансфер в пределах 80 миллионов евро, что помогло бы каталонцам уладить все свои финансовые проблемы.

Тем не менее Флик наложил вето на продажу Фермина, заодно отказавшись от возможных приобретений новых игроков.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиЭзе переходит в «Арсенал» из «Кристал Пэлас», все документы подписаны
Вчера, 13:45
Флик — об интересе к Касадо со стороны других клубов: «Он остаётся»
Вчера, 13:42
Слухи«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с голкипером «Антверпена»
Вчера, 13:05
СлухиПолузащитник «Ливерпуля» продолжит карьеру в «Бирмингеме»
Вчера, 12:21
Слухи«Реалу» интересен полузащитник «Кристал Пэлас» Уортон
Вчера, 11:43
Главный тренер «Кристал Пэлас» Глазнер: «Нет смысла говорить об Эзе»
Вчера, 10:54
 
Все комментарии
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 18:37
Правильно. Фермин рвёт на поле. Игрок такого качества сегодня стоит не менее 120 млн евро.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:57
За 80 млн его бы Барселона с бантиком сами доставили бы.
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:47
Это его право! И думаю правильное решение
shlomo
shlomo
вчера в 14:32
Все правильно... тренер отвечает за результат команды и кто будет его делать...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 