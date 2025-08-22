Дзюба не собирается завершать карьеру: «Соблазны сбавить обороты подождут»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба заявил, что пока не собирается завершать футбольную карьеру:
Горжусь тем, что смог со своими габаритами. Чем больше у тебя рост и вес, тем тяжелее держать себя в форме и продлевать свое долголетие в футболе. И горжусь тем, что не потерял любовь к футболу, когда многие думали, что уже не хотят.
Когда такие мысли были, я садился, сам с собой разговаривал и понимал, что я футбол люблю больше, чем какие‑то другие вещи. Поэтому соблазны сбавить обороты ещё подождут, я хочу ещё соревноваться и ощущать этот дух соперничества, для меня это очень важно.
Сегодня, 22 августа, Дзюбе исполнилось 37 лет. В пяти матчах нынешнего сезона РПЛ Артём забил два гола и сделал две результативные передачи.
А потом в блогеры какие-нибудь пойдет, клоунаду разводить
Да что там Артём...уже наверное Артём Сергеевич !!!!!!!
Кто бы что ни говорил...не троллил...и не упрекал...но знаковая фигура в нашем футболе....
Признание...ошибки....косяки...оплошности...рекорды...разные команды....зависть...осуждения...восторг....... и ЧМ.....
Уж ему явно было нескучно !!!!
За долгую карьеру...
Здоровья и Всех Благ !!!!!!!!!
Чего греха таить, у меня периодически бывают такие же. Но это все лирика...
Артём, с Днем Рождения! Пожелаю здоровья, успехов и все всех благ! Ты значимая фигура в нашем футболе! Красавчик! Играй дольше!
