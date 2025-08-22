 
Дзюба не собирается завершать карьеру: «Соблазны сбавить обороты подождут»

вчера, 10:40

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба заявил, что пока не собирается завершать футбольную карьеру:

Горжусь тем, что смог со своими габаритами. Чем больше у тебя рост и вес, тем тяжелее держать себя в форме и продлевать свое долголетие в футболе. И горжусь тем, что не потерял любовь к футболу, когда многие думали, что уже не хотят.

Когда такие мысли были, я садился, сам с собой разговаривал и понимал, что я футбол люблю больше, чем какие‑то другие вещи. Поэтому соблазны сбавить обороты ещё подождут, я хочу ещё соревноваться и ощущать этот дух соперничества, для меня это очень важно.

Сегодня, 22 августа, Дзюбе исполнилось 37 лет. В пяти матчах нынешнего сезона РПЛ Артём забил два гола и сделал две результативные передачи.

Bad Listener
Bad Listener ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 15:41
Артём вообще сам с собой ещё и не только поговорить может, он как мы знаем весьма самодостаточная личность)
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 15:28
Ещё попылит!..
lotsman
lotsman
вчера в 14:55
Когда человек начинает сам с собой разговаривать, это уже тревожный знак.)
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:28
"Когда такие мысли были, я садился, сам с собой разговаривал" - "Грех не поговорить с хорошим человеком"...)
Сп62
Сп62
вчера в 13:15
Значит ещё не созрел для более значимых дел. Думаю, что после футбола Артём не пропадёт с наших радаров. Успехов ему в нынешней и в будующей деятельности.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:51, ред.
Я думаю соблазнам Дзюбы футбол не сильно мешает, он же не вратарь
lk_483777
lk_483777
вчера в 12:02
У него другие соблазны :)
Чего греха таить, у меня периодически бывают такие же. Но это все лирика...

Артём, с Днем Рождения! Пожелаю здоровья, успехов и все всех благ! Ты значимая фигура в нашем футболе! Красавчик! Играй дольше!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:22
С Днём Рождения, Артём !!!!!
Да что там Артём...уже наверное Артём Сергеевич !!!!!!!

Кто бы что ни говорил...не троллил...и не упрекал...но знаковая фигура в нашем футболе....
Признание...ошибки....косяки...оплошности...рекорды...разные команды....зависть...осуждения...восторг....... и ЧМ.....
Уж ему явно было нескучно !!!!
За долгую карьеру...

Здоровья и Всех Благ !!!!!!!!!
9fx3gnac53vd
9fx3gnac53vd
вчера в 10:51
Дзюба еще в спартаке родном поиграет.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:46
Пока приглашать будут, будет и играть.
А потом в блогеры какие-нибудь пойдет, клоунаду разводить
Гость
