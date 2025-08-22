Дзюба не собирается завершать карьеру: «Соблазны сбавить обороты подождут»

Нападающий «Акрона» заявил, что пока не собирается завершать футбольную карьеру:

Горжусь тем, что смог со своими габаритами. Чем больше у тебя рост и вес, тем тяжелее держать себя в форме и продлевать свое долголетие в футболе. И горжусь тем, что не потерял любовь к футболу, когда многие думали, что уже не хотят.

Когда такие мысли были, я садился, сам с собой разговаривал и понимал, что я футбол люблю больше, чем какие‑то другие вещи. Поэтому соблазны сбавить обороты ещё подождут, я хочу ещё соревноваться и ощущать этот дух соперничества, для меня это очень важно.