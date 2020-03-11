Президент «Хетафе»: «Мы не полетим в Милан на матч с „Интером“»

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сегодня, 02:47

Президент «Хетафе» Анхель Торрес заявил, что команда не полетит в Италию на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Интера» из-за ситуации с коронавирусом.

Если ситуация останется прежней, «Хетафе» завтра в Италию не полетит. Мы попросили УЕФА найти альтернативный вариант и также обратились за помощью к Федерации футбола Испании. Если мы проиграем этот поединок, мы его проиграем. Я не намерен рисковать.

Ранее из-за коронавируса был отменён матч Лиги Европы «Базель» — «Айнтрахт», который должен был запланирован на 19 марта.

Коронавирус и футбол