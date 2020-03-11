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Президент «Хетафе»: «Мы не полетим в Милан на матч с „Интером“»

сегодня, 02:47
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)-:-Логотип футбольный клуб ХетафеХетафеЗавтра в 23:00 Не начался

Президент «Хетафе» Анхель Торрес заявил, что команда не полетит в Италию на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Интера» из-за ситуации с коронавирусом.

Если ситуация останется прежней, «Хетафе» завтра в Италию не полетит.

Мы попросили УЕФА найти альтернативный вариант и также обратились за помощью к Федерации футбола Испании.

Если мы проиграем этот поединок, мы его проиграем. Я не намерен рисковать.

Ранее из-за коронавируса был отменён матч Лиги Европы «Базель» — «Айнтрахт», который должен был запланирован на 19 марта.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 04:31
Это похоже на шантаж.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 04:23
Да ужжж!!! Задачка для УЕФЫ???
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