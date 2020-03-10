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В Италии предлагают определить чемпиона сезона-2019/2020 с помощью плей-офф

вчера, 23:48

Федерация футбола Италии (FIGC) на саммите подняла вопрос о том, каким образом нужно завершить чемпионат страны сезона-2019/2020 на фоне эпидемии коронавируса.

FIGC вынесла на обсуждение три варианта развития событий в чемпионате:

1. Завершить турнир без определения победителя;

2. Присвоить титул чемпиона лидеру чемпионата на данный момент;

3. Организовать плей-офф турнира, который и выявит победителя.

Руководству трех ведущих дивизионов Италии предстоит принять решение по данному вопросу до 23 марта.

Одним из дополнительных вариантов является перенос окончания сезона на 31 мая 2020 года.

Напомним, что Премьер-министр Италии объявил о приостановке Серии А до начала апреля.

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dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 00:05
"2. Присвоить титул чемпиона лидеру чемпионата на данный момент;"

ахахахахаха
кто бы сомневался :)
дождались, пока юве на 1 месте на время скакнёт, чтобы резко обрубить чемпионат и впаять им очередной левый титул :)
да ладно вам :)
dzvinka
dzvinka
вчера в 23:55, ред.
о началось)))
это из розряда... "кручу-верчу, в серию Б опять хочу" - ох уж эти гоббы, нет управы на них.
Footbolista
Footbolista
вчера в 23:53
Да чего там?...жеребьевка...

dimagas2
dimagas2
вчера в 23:53
Как на аукционе кто больше занесет в кабинет)))
удав
удав
вчера в 23:51
в кои то веки в чемпионате италии интрига!!! доигрывать и никаких других вариантов!!провести весь остаток сезона по календарю,но без зрителей
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