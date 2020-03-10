В Италии предлагают определить чемпиона сезона-2019/2020 с помощью плей-офф

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вчера, 23:48

Федерация футбола Италии ( FIGC ) на саммите подняла вопрос о том, каким образом нужно завершить чемпионат страны сезона-2019/2020 на фоне эпидемии коронавируса.

FIGC вынесла на обсуждение три варианта развития событий в чемпионате:

1. Завершить турнир без определения победителя;

2. Присвоить титул чемпиона лидеру чемпионата на данный момент;

3. Организовать плей-офф турнира, который и выявит победителя.

Руководству трех ведущих дивизионов Италии предстоит принять решение по данному вопросу до 23 марта.

Одним из дополнительных вариантов является перенос окончания сезона на 31 мая 2020 года.

Напомним, что Премьер-министр Италии объявил о приостановке Серии А до начала апреля.