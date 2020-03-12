Перенесенные матчи Лиги Европы могут пройти в России

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12 марта 2020, 09:44

УЕФА рассматривает варианты проведения перенесенных матчей 1/8 финала Лиги Европы «Интер» — «Хетафе» и «Севилья» — «Рома».

Напомним, 11 марта обе встречи были отменены, так как Испания закрыла перелеты в Италию из-за пандемии коронавируса.