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Перенесенные матчи Лиги Европы могут пройти в России

12 марта 2020, 09:44

УЕФА рассматривает варианты проведения перенесенных матчей 1/8 финала Лиги Европы «Интер» — «Хетафе» и «Севилья» — «Рома».

Напомним, 11 марта обе встречи были отменены, так как Испания закрыла перелеты в Италию из-за пандемии коронавируса.

В данный момент УЕФА изучает возможность проведения встреч на нейтральных полях. Матчи могут быть сыграны в Польше или России.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
12 марта в 15:31
В Росии холодно замерзнут играть здесь. Если только в Сочи или Краснодар.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил ДСА
12 марта в 13:07
Сургут ждёт.
да, у нас как раз стадион построили с хорошим газоном и он не огорожен никак, хоть дворовые команды могут играть свободно. Правда, учитывая, что футбол никому не нужен в городе он всё равно стоит пустой, только на концерты и салюты люди приходят.
Cympak-05
Cympak-05
12 марта в 13:05
Project Pandora

Телевизор не смотрю ( точнее новости, вести и подобные им передачами никогда не интересовался ). Ты вкл голову когда читаешь, написано изучают возможности в том числе и на нейтральном поле.....( а страны были перечислены исходя из предположений )
Project Pandora
Project Pandora ответил Cympak-05
12 марта в 12:41, ред.
    Project Pandora
    Project Pandora
    12 марта в 12:39, ред.
      oFANATo
      oFANATo
      12 марта в 11:13
      Нечего к нам свою заразу везти.Пускай у себя и проводят.
      beefs
      beefs
      12 марта в 10:41
      Продолжение приключений итальянцев в России...
      ДСА
      ДСА
      12 марта в 10:24
      Сургут ждёт.
      Болот Сарбанов
      Болот Сарбанов
      12 марта в 10:16
      Пусть летят в Африку, там жарко.
      Footbolista
      Footbolista
      12 марта в 10:01, ред.
      Лучше в Китае...или на (в) Украине...
      Иоанн Рюрикович
      Иоанн Рюрикович
      12 марта в 10:01
      и тут рука Кремля. Ахаха)
      Cympak-05
      Cympak-05
      12 марта в 09:56
      Искусственным путём хотят вирус в Россию завести.
      sihafazatron
      sihafazatron
      12 марта в 09:55
      И до 5 тыс болельщиков или как?)
      DEIVID
      DEIVID
      12 марта в 09:53
      Надеюсь не пустят. Ага, вспомнили о России.
      Zimmer
      Zimmer
      12 марта в 09:50
      Давайте уж. определяйтесь.
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