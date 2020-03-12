Перенесенные матчи Лиги Европы могут пройти в России

УЕФА рассматривает варианты проведения перенесенных матчей 1/8 финала Лиги Европы «Интер» — «Хетафе» и «Севилья» — «Рома».
Напомним, 11 марта обе встречи были отменены, так как Испания закрыла перелеты в Италию из-за пандемии коронавируса.
В данный момент УЕФА изучает возможность проведения встреч на нейтральных полях. Матчи могут быть сыграны в Польше или России.
Телевизор не смотрю ( точнее новости, вести и подобные им передачами никогда не интересовался ). Ты вкл голову когда читаешь, написано изучают возможности в том числе и на нейтральном поле.....( а страны были перечислены исходя из предположений )
Телевизор не смотрю ( точнее новости, вести и подобные им передачами никогда не интересовался ). Ты вкл голову когда читаешь, написано изучают возможности в том числе и на нейтральном поле.....( а страны были перечислены исходя из предположений )