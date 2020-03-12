Линекер — о пародии ПСЖ на Холанда: «Недостойно»

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12 марта 2020, 17:06

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о поведении игроков ПСЖ , которые после ответного матча 1/8 финала ЛЧ против «Боруссии» спародировали празднование форварда дортмундцев сначала на поле, а затем выложили видео из раздевалки:

Недостойно. Ему всего лишь 19 лет. С ума сойти.