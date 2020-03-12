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Линекер — о пародии ПСЖ на Холанда: «Недостойно»

12 марта 2020, 17:06

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о поведении игроков ПСЖ, которые после ответного матча 1/8 финала ЛЧ против «Боруссии» спародировали празднование форварда дортмундцев Эрлинга Холанда сначала на поле, а затем выложили видео из раздевалки:

Недостойно. Ему всего лишь 19 лет. С ума сойти.

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
вчера в 05:43
Поделом. Будет меньше выпендриваться =)
ЮHBA
ЮHBA ответил волгодон 2
12 марта в 21:50
Париж мой город, не ваш.
Неймар после игры ответил- твой город в Норвегии, бро, а Париж наш город.
Bom Bom
Bom Bom
12 марта в 20:26
ПСЖ и раньше сторонний болельщик недолюбливал, а теперь против них потопят от души многие)
ХУБУЛ
ХУБУЛ
12 марта в 20:03
    ColdSun1995
    ColdSun1995
    12 марта в 19:18
      abramjan
      abramjan
      12 марта в 18:51, ред.
      ого какие тут все нежные оказались...когда сами тут уйню пишут на незнакомых людей то клоунами себя не считают..
      Sebastian Eniston
      Sebastian Eniston
      12 марта в 18:36
      Обезьяны хотят бананы)
      волгодон 2
      волгодон 2 ответил ЮHBA
      12 марта в 18:23
      Тоже так думал, пока не прочитал сообщени Холланда накануне матча. Так что все по делу.
      что он написал?
      Estiva
      Estiva
      12 марта в 18:10
      а чего радуются-то?? все равно им ЛЧ не видать
      BenderBender
      BenderBender
      12 марта в 18:06
      12ники
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      12 марта в 18:00
      Чего ж они видео из раздевалки не выкладывали когда парень дублем их "пометил"....??
      ПСЖисты кривляются походу понимая что это их последний этап в ЛЧ....
      Ozabot
      Ozabot
      12 марта в 17:52
      Пародировали, значит, боялись ссыкуны.
      Оно и понятно. Холанда ждет великое будущее, а игроков ПСЖ — вечная роль любимой жены у шейхов.
      Звезда по имени Солнце
      Звезда по имени Солнце
      12 марта в 17:52
      Клоуны, мерзкие клоуны....
      ЮHBA
      ЮHBA
      12 марта в 17:50
      Тоже так думал, пока не прочитал сообщени Холланда накануне матча. Так что все по делу.
      мангo
      мангo
      12 марта в 17:49
      расисты
      Groove000
      Groove000 ответил Alex12357
      12 марта в 17:46
      Гари!А где ты был когда СМИ издевались над игроками ПСЖ???Всё вернулось на свои круги -бумеранг,получите!
      Так а причем тут Боруссия и Холланд? Поиздевались бы над СМИ. Тупые лягушатники. Перепутали опять
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      12 марта в 17:36
      ...озлы!!!!! Надеюсь их еще до финала кто то спародирует?!?
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      12 марта в 17:25
      Свиньи
      112910415
      112910415
      12 марта в 17:22
      Линекер точно почувствовал -
      примитивное, позорное дурновкусие !
      Alex12357
      Alex12357
      12 марта в 17:12
      Гари!А где ты был когда СМИ издевались над игроками ПСЖ???Всё вернулось на свои круги -бумеранг,получите!
      Lucky luciano
      Lucky luciano
      12 марта в 17:12
      надеюсь дальше их накажут
      волгодон 2
      волгодон 2
      12 марта в 17:09
      расизм в исполнении нефте-негров
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