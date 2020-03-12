Линекер — о пародии ПСЖ на Холанда: «Недостойно»

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о поведении игроков ПСЖ, которые после ответного матча 1/8 финала ЛЧ против «Боруссии» спародировали празднование форварда дортмундцев Эрлинга Холанда сначала на поле, а затем выложили видео из раздевалки:
Недостойно. Ему всего лишь 19 лет. С ума сойти.
Lack of class. He’s 19 for crying out loud. https://t.co/mCwAwRmkpL— Gary Lineker (@GaryLineker) March 12, 2020
Неймар после игры ответил- твой город в Норвегии, бро, а Париж наш город.
Неймар после игры ответил- твой город в Норвегии, бро, а Париж наш город.
ПСЖисты кривляются походу понимая что это их последний этап в ЛЧ....
ПСЖисты кривляются походу понимая что это их последний этап в ЛЧ....
Оно и понятно. Холанда ждет великое будущее, а игроков ПСЖ — вечная роль любимой жены у шейхов.
Оно и понятно. Холанда ждет великое будущее, а игроков ПСЖ — вечная роль любимой жены у шейхов.
примитивное, позорное дурновкусие !
примитивное, позорное дурновкусие !