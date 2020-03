Шок и трепет. «Ливерпуль» сложил полномочия

«Атлетико» заслужил вылет по итогам основного времени на «Энфилде», но заслужил и четвертьфинал в овертайме. «Соккер.ру» разбирается в хитросплетениях.

«Матрасники» повторили прошлогодние ошибки

Год назад на стадии 1/8 финала «Атлетико» стартовал с убедительной домашней победы 2:0 над «Ювентусом». В Турин команда Диего Симеоне приехала охранять преимущество, не помышляя об атаке, и поплатилась, трижды пропустив от Криштиану Роналду. У «Ливерпуля» «матрасники» выиграли дома скромнее — 1:0, но на «Энфилде» снова решили терпеть, а не играть.

Футбол многогранен, каждый сам выбирает свой путь к победам, и контратакующие команды так же важны, как рыцари, без страха и упрека несущиеся в атаку. Вы можете сказать, что победителей не судят, но я возражу: судят, еще и как. Диего Симеоне утверждает, что «Атлетико» использовал слабости оппонента, и в конечном итоге это так, но большую часть матча на «Энфилде» мадридцы сами были сплошной слабостью, от которой хотелось скорее избавить Лигу чемпионов. Глаза бы на них не смотрели.

«Матрасники» не играли ни в один из известных видов футбола. Это был «нефутбол», как и год назад в Турине, где Чоло Симеоне и его парни погорели с таким подходом. Может быть, «Ливерпуль» не был достаточно изобретателен и быстр, но из-за трусости гостей «красные» атаковали волнами, потому что «Атлетико» не вылезал из обороны, играя на отбой с первых минут матча. В принципе, команда Клоппа создала достаточно моментов, чтобы выиграть в основное время, поблагодарить «матрасников» за интригу и отряхнуть руки. Но нашлись руки, сомкнувшиеся мертвой хваткой на шее «Ливерпуля»…

Половина команды. Судьбу путёвки в четвертьфинал решили вратари

В известной степени такое утверждение является упрощением, но оно точно не лишено смысла, к тому же очень приятно свести все умствования к одному простому выводу. Картину игры определило столкновение тренерских решений: Клопп настаивал, что «Ливерпулю» нужны удары — и «красные» пробили 11 раз в створ ворот Облака после 0 точных попаданий на «Ванда Метрополитано»; Симеоне говорил о создании проблем для мерсисайдцев и выбрал известный и испытанный метод — «все в защите».

Полевые футболисты по мере сил и возможностей воплощали затеи своих наставников, рисуя полотно сражения при «Энфилде», очертания которого начали просматриваться еще после финального свистка первого матча. Ну а конечный результат определили действия двух вратарей — Облака и Адриана. Если хотите, разница их действий. Ян отыграл блестяще и заслужил сравнений с Месси, а сменщик Алиссона допустил роковую ошибку и упрочил себя в роли достойного преемника Миньоле и Кариуса.

Адриан при счете 2:0 в пользу «Ливерпуля» после паса назад зачем-то решил сыграть в касание и отдал чужому. Через пару секунд Маркос Льоренте уже бил по воротам соотечественника, который в панике не успел занять оптимальную позицию. Этот гол стал переломным в матче. Ян Облак, в свою очередь, совершил 9 сэйвов один другого ярче (рекорд сезона в Лиге чемпионов), 6 раз словенец выручал после ударов из штрафной площади, также совершил 5 успешных выходов, по-царски снимая мяч с головы у соперников. Не будь у «Атлетико» Облака, или хотя бы будь у «Ливерпуля» Алиссон, чтобы нивелировать вратарскую разницу, все могло сложиться иначе.

Ключевой ход. Замена Диего Косты на Маркоса Льоренте

Ни одна замена Юргена Клоппа не помогла «Ливерпулю» усилить нажим, разнообразить игру или хоть чем-то удивить «Атлетико». Сильнейший состав у «красных» был на поле с первых минут, замены, по сути, были вынужденными — для поддержания свежести, замененные банально устали. А вот у «Атлетико» запасные записали на свой счет 5 результативных действий, а один ход Диего Симеоне так и хочется назвать гениальным.

Не дожидаясь исхода часа игры, Эль Чоло поменял Косту, который вхолостую барражировал на передней линии, даже не имея возможности цепляться за мячи, которые до него просто не долетали. Диего был очень недоволен заменой, швырялся и пинался, но какое же благо принес команде его уход и в особенности появление на поле Маркоса Льоренте. Полузащитник занял позицию в центре поля, в линию атаки отправился Корреа. Прессинг «матрасников» как-то сразу преобразился, а вскоре гости создали первый приличный момент.

Вот это преображение игры с выходом Льоренте — чисто тренерская работа, грамотный ход Симеоне, но невозможно было вообразить, что Маркос забьет два мяча и сделает «ассист» на Морату. До встречи на «Энфилде» бывший хавбек «Реала» провел за «матрасников» 23 матча (920 минут) и отметился только одним результативным действием, а тут явил миру настоящее чудо: дубль и «ассист» в овертайме против действующего победителя Лиги чемпионов!

Вся семья Маркоса, начиная с его знаменитого родственника Пако Хенто, прочно связана с мадридским «Реалом» (сам полузащитник выигрывал Лигу чемпионов с «Королевским клубом»), но вчера вечером конкретно этот Льоренте красиво прописался в «Атлетико» и в сердцах его фанатов. «Матрасники» еще долго будут вспоминать этот поразительный матч и дубль Маркоса в дополнительное время!

🔴⚪️ Marcos Llorente does it again! Atlético now lead 3-2 on aggregate at Anfield ⚽️⚽️ # UCL pic.twitter.com/GQtoJMRBq0

Удивительный факт. «Атлетико» Симеоне вылетает из плей-офф ЛЧ только от Роналду

Да у «Ливерпуля» изначально не было шансов, мы все знали. Есть поразительная статистика: в плей-офф Лиги чемпионов «матрасников» под руководством Симеоне может обыграть только команда с Криштиану Роналду в составе.

2013/14. «Реал» в финале (1:4 — гол Роналду)

2014/15. «Реал» в четвертьфинале (0:0; 0:1)

2015/16. «Реал» в финале (1:1, 4:5 по пенальти)

2016/17. «Реал» в полуфинале (0:3; 2:1 — хет-трик Роналду)

2017/18. Не вышли из группы ЛЧ , выиграли ЛЕ

2018/19. «Ювентус» в 1/8 финала (2:0; 0:3 — хет-трик Роналду)

Cristiano Ronaldo remains as Atletico Madrid’s biggest nightmare.



Diego Simeone has never been eliminated in the Champions League by a team without Cristiano. #LIVATL pic.twitter.com/5Gz2EPQaOP