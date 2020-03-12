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Шок и трепет. «Ливерпуль» сложил полномочия

вчера, 13:00
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Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Коста Диего
Коста Диего
Нападающий
Облак Ян
Облак Ян
Вратарь

«Атлетико» заслужил вылет по итогам основного времени на «Энфилде», но заслужил и четвертьфинал в овертайме. «Соккер.ру» разбирается в хитросплетениях. 

«Матрасники» повторили прошлогодние ошибки

Год назад на стадии 1/8 финала «Атлетико» стартовал с убедительной домашней победы 2:0 над «Ювентусом». В Турин команда Диего Симеоне приехала охранять преимущество, не помышляя об атаке, и поплатилась, трижды пропустив от Криштиану Роналду. У «Ливерпуля» «матрасники» выиграли дома скромнее — 1:0, но на «Энфилде» снова решили терпеть, а не играть.

Футбол многогранен, каждый сам выбирает свой путь к победам, и контратакующие команды так же важны, как рыцари, без страха и упрека несущиеся в атаку. Вы можете сказать, что победителей не судят, но я возражу: судят, еще и как. Диего Симеоне утверждает, что «Атлетико» использовал слабости оппонента, и в конечном итоге это так, но большую часть матча на «Энфилде» мадридцы сами были сплошной слабостью, от которой хотелось скорее избавить Лигу чемпионов. Глаза бы на них не смотрели.

«Матрасники» не играли ни в один из известных видов футбола. Это был «нефутбол», как и год назад в Турине, где Чоло Симеоне и его парни погорели с таким подходом. Может быть, «Ливерпуль» не был достаточно изобретателен и быстр, но из-за трусости гостей «красные» атаковали волнами, потому что «Атлетико» не вылезал из обороны, играя на отбой с первых минут матча. В принципе, команда Клоппа создала достаточно моментов, чтобы выиграть в основное время, поблагодарить «матрасников» за интригу и отряхнуть руки. Но нашлись руки, сомкнувшиеся мертвой хваткой на шее «Ливерпуля»…

Половина команды. Судьбу путёвки в четвертьфинал решили вратари

В известной степени такое утверждение является упрощением, но оно точно не лишено смысла, к тому же очень приятно свести все умствования к одному простому выводу. Картину игры определило столкновение тренерских решений: Клопп настаивал, что «Ливерпулю» нужны удары — и «красные» пробили 11 раз в створ ворот Облака после 0 точных попаданий на «Ванда Метрополитано»; Симеоне говорил о создании проблем для мерсисайдцев и выбрал известный и испытанный метод — «все в защите».

Полевые футболисты по мере сил и возможностей воплощали затеи своих наставников, рисуя полотно сражения при «Энфилде», очертания которого начали просматриваться еще после финального свистка первого матча. Ну а конечный результат определили действия двух вратарей — Облака и Адриана. Если хотите, разница их действий. Ян отыграл блестяще и заслужил сравнений с Месси, а сменщик Алиссона допустил роковую ошибку и упрочил себя в роли достойного преемника Миньоле и Кариуса.

Адриан при счете 2:0 в пользу «Ливерпуля» после паса назад зачем-то решил сыграть в касание и отдал чужому. Через пару секунд Маркос Льоренте уже бил по воротам соотечественника, который в панике не успел занять оптимальную позицию. Этот гол стал переломным в матче. Ян Облак, в свою очередь, совершил 9 сэйвов один другого ярче (рекорд сезона в Лиге чемпионов), 6 раз словенец выручал после ударов из штрафной площади, также совершил 5 успешных выходов, по-царски снимая мяч с головы у соперников. Не будь у «Атлетико» Облака, или хотя бы будь у «Ливерпуля» Алиссон, чтобы нивелировать вратарскую разницу, все могло сложиться иначе. 

Ключевой ход. Замена Диего Косты на Маркоса Льоренте

Ни одна замена Юргена Клоппа не помогла «Ливерпулю» усилить нажим, разнообразить игру или хоть чем-то удивить «Атлетико». Сильнейший состав у «красных» был на поле с первых минут, замены, по сути, были вынужденными — для поддержания свежести, замененные банально устали. А вот у «Атлетико» запасные записали на свой счет 5 результативных действий, а один ход Диего Симеоне так и хочется назвать гениальным.

Не дожидаясь исхода часа игры, Эль Чоло поменял Косту, который вхолостую барражировал на передней линии, даже не имея возможности цепляться за мячи, которые до него просто не долетали. Диего был очень недоволен заменой, швырялся и пинался, но какое же благо принес команде его уход и в особенности появление на поле Маркоса Льоренте. Полузащитник занял позицию в центре поля, в линию атаки отправился Корреа. Прессинг «матрасников» как-то сразу преобразился, а вскоре гости создали первый приличный момент.

Вот это преображение игры с выходом Льоренте — чисто тренерская работа, грамотный ход Симеоне, но невозможно было вообразить, что Маркос забьет два мяча и сделает «ассист» на Морату. До встречи на «Энфилде» бывший хавбек «Реала» провел за «матрасников» 23 матча (920 минут) и отметился только одним результативным действием, а тут явил миру настоящее чудо: дубль и «ассист» в овертайме против действующего победителя Лиги чемпионов!

Вся семья Маркоса, начиная с его знаменитого родственника Пако Хенто, прочно связана с мадридским «Реалом» (сам полузащитник выигрывал Лигу чемпионов с «Королевским клубом»), но вчера вечером конкретно этот Льоренте красиво прописался в «Атлетико» и в сердцах его фанатов. «Матрасники» еще долго будут вспоминать этот поразительный матч и дубль Маркоса в дополнительное время!

Удивительный факт. «Атлетико» Симеоне вылетает из плей-офф ЛЧ только от Роналду

Да у «Ливерпуля» изначально не было шансов, мы все знали. Есть поразительная статистика: в плей-офф Лиги чемпионов «матрасников» под руководством Симеоне может обыграть только команда с Криштиану Роналду в составе.

2013/14. «Реал» в финале (1:4 — гол Роналду)

2014/15. «Реал» в четвертьфинале (0:0; 0:1)

2015/16. «Реал» в финале (1:1, 4:5 по пенальти)

2016/17. «Реал» в полуфинале (0:3; 2:1 — хет-трик Роналду)

2017/18. Не вышли из группы ЛЧ, выиграли ЛЕ

2018/19. «Ювентус» в 1/8 финала (2:0; 0:3 — хет-трик Роналду)

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Все комментарии
shlifen
shlifen ответил Funny_Smailik
вчера в 20:48, ред.
Агась, вообще не состоятельная команда имеет 70% контроля и наносит по воротам Атлетов 35 ударов, 11 в створ, 1 перекладина, забивает 2 гола - ну просто "вообще ничего не создали кроме тупых навесов" =))) Вы матч то смотрели уважаемый?? Или уже пост-фактум, по счёту, свои выводы написали?? =))) Так бывает, когда одна команда 5-10 моментов не забивает, а другая забивает 3 из 3 - это футбол, и элемент везения тоже важен =))
Lucius
Lucius ответил Funny_Smailik
вчера в 19:46
Что ты несёшь?! Пересмотрите матч
Kosmos58
Kosmos58 ответил Roger Young
вчера в 19:04
Молодцы Атлетико, с заслуженной победой. Хотя больше переживал за Ливерпуль
Андрею спасибо!
DVL
DVL
вчера в 18:02
Адриана в лабораторию на исследования для определения причин заболевания Кариусвирусом
112910415
112910415
вчера в 17:45
и этот тренер не святой, как выяснилось !
lobsterdam
lobsterdam ответил Funny_Smailik
вчера в 16:50
Статья бред. Вкратце охарактеризовать - игру выиграл Облак. Еслиб не он то не случилось бы три гола Атлетико. Серьезно? А про то что Ливер кроме тупых навесов ничего не смог создать, что игроки атаки блеклы, один в один не могут обыграть, что игроки защиты не могли остановить разрезающие передачи матраса, про нужные замены эль-Чоло ничего не написано. Будто глор Ливера написал. Таки видно готовился писать дифирамбы Клоппу и его "лучшей команде мира" после игры, но не тут то было. Симеоне как раз играл правильно. Что против Юве что против Ливера. Они так постоянно играют и с Барсой. Просто у Диего нехватка в атакующих игроках могущих решать моменты или как бы сказать замыкать каким был Роналду у Ювентуса в тот момент. Без ныряльщика кабинет был бы на дне. Игра как раз показала несостоятельность Ливера вскрывать глухую оборону, в бей беги лиге никто не закрывается, поэтому там хоккейные счёты не редкость. Кроме тупых навесов Ливер ничего практически не показал. Так что исход противостояния вполне логичный. А Вандейк просто распиаренный игрок на один сезон. Показался и сразу потух =)
Добавить нечего, все правильно. Клоп был в ярости и в послематчевом интервью сообщил, что если бы он смог сказать все, что он думает, то выглядел бы плохо и что Атлетико играет в неправильный футбол. Полагаю, что в его несостоявшейся публичной речи цензурных слов было бы немного.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
вчера в 16:25, ред.
Статья бред. Вкратце охарактеризовать - игру выиграл Облак. Еслиб не он то не случилось бы три гола Атлетико. Серьезно? А про то что Ливер кроме тупых навесов ничего не смог создать, что игроки атаки блеклы, один в один не могут обыграть, что игроки защиты не могли остановить разрезающие передачи матраса, про нужные замены эль-Чоло ничего не написано. Будто глор Ливера написал. Таки видно готовился писать дифирамбы Клоппу и его "лучшей команде мира" после игры, но не тут то было. Симеоне как раз играл правильно. Что против Юве что против Ливера. Они так постоянно играют и с Барсой. Просто у Диего нехватка в атакующих игроках могущих решать моменты или как бы сказать замыкать каким был Роналду у Ювентуса в тот момент. Без ныряльщика кабинет был бы на дне. Игра как раз показала несостоятельность Ливера вскрывать глухую оборону, в бей беги лиге никто не закрывается, поэтому там хоккейные счёты не редкость. Кроме тупых навесов Ливер ничего практически не показал. Так что исход противостояния вполне логичный. А Вандейк просто распиаренный игрок на один сезон. Показался и сразу потух =)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 16:00
Роналду труба шатал этого Атлетико.
Tony Raywa
Tony Raywa
вчера в 15:54
На мой субъективный взгляд,просто не повезло!Невезучий Клопп,хотя постойте один то раз ему повезло.Думаю и хватит на этом😉😉😉
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
вчера в 14:42
да просто Ливерпуль прошёл свой игровой или если хотите эмоциональный пик в этом сезоне. Ну не могла такая команда крупно проиграть Уотфорду в оптимальном состоянии. Центр обороны виноват не меньше вратаря, посмотрите все голы из центральной зоны были забиты... а Адриана как будто и не было на воротах в тот вечер.
ilyafrom
ilyafrom
вчера в 14:27
Клопп слишком самонадеян. Думал, неважно как сыграем на выезде, главное дома порвем всех, как Барселону. Вот и поплатился
Какова статистика ударов выездного матча с матрасами?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:17
Они навешивали на Мане раз за разом )))))) и давали Салаху терять мяч и отправлять его в никуда 120 мин))))))))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:14
Слишком поверхностные выводы, слишком, все глубже.
Я хорошо знаю эту игру в футбол и только я говорил что матрасы пройдут ливер, только я.
И прошли они не изза вратаря ливера, который тупо без игры замерз под дождем, а от кадровой беспомощности ливера и пооваленной трансферной компании, только по этому, а уж потом виновен Клопп, конечно же, который выпустил Мане и Салаха))))
Дети в школе знают какие игроки помогли пройти барсу год назад))))))))
Клопу еденица.
BenderBender
BenderBender ответил Том Хеннинг Эвребе
вчера в 14:03
И уж точно лучше, чем как Барселона
Roger Young
Roger Young
вчера в 13:54
Молодцы Атлетико, с заслуженной победой. Хотя больше переживал за Ливерпуль
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
вчера в 13:54
Лучше уж как Ливерпуль и Реал, выиграть и вылететь в 1-8, нежели доходить до финалов как Юве и постоянно проигрывать.
Gelious
Gelious
вчера в 13:38
Ну так на то это и Роналду, чтоб решать судьбу главных матчей. А Ливерпуль поплатился за переоценку самих себя.
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