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Триппьер: «Мы знали, что получим голевые возможности в игре с „Ливерпулем“»

12 марта 2020, 13:40
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 3Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоЗакончился в доп. время

Защитник «Атлетико» Киран Триппьер в разговоре с BT Sport прокомментировал победу над «Ливерпулем» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы знали, что у нас будет шанс преодолеть прессинг со стороны Фирмино, Мане и Салаха. Мы продолжали бороться и победили. Мы знали, что получим голевые возможности, просто нужно было хорошо распорядиться ими.

Накануне «Атлетико» победил «Ливерпуль» со счетом 3:2 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Первая встреча 1/8 финала также завершилась выигрышем «матрасников» — 1:0.

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ЮЗИК
ЮЗИК
12 марта в 18:30
Вчера был их день
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
12 марта в 16:17
    bublikyo
    bublikyo
    12 марта в 15:44
    В основное время у вас были кое-какие проблемки с голевыми возможностям
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