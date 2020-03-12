Триппьер: «Мы знали, что получим голевые возможности в игре с „Ливерпулем“»

1584009642

12 марта 2020, 13:40

Защитник «Атлетико» в разговоре с BT Sport прокомментировал победу над «Ливерпулем» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы знали, что у нас будет шанс преодолеть прессинг со стороны Фирмино, Мане и Салаха. Мы продолжали бороться и победили. Мы знали, что получим голевые возможности, просто нужно было хорошо распорядиться ими.

Накануне «Атлетико» победил «Ливерпуль» со счетом 3:2 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Первая встреча 1/8 финала также завершилась выигрышем «матрасников» — 1:0.