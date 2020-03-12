Маркиньос – о победе над «Боруссией»: «Это было действительно очень хорошо»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос в разговоре с RMC Sport прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Мы оставались сильными. Мы забили требовавшиеся два гола и не пропустили. Это было действительно очень хорошо, и мы должны сохранить такой настрой на следующие матчи. Нам нужно сохранить этот менталитет.
Накануне ПСЖ победил «Боруссию» со счетом 2:0 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Напомним, что в первом матче 1/8 финала парижане уступили сопернику со счетом 1:2.