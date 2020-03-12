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Маркиньос – о победе над «Боруссией»: «Это было действительно очень хорошо»

12 марта 2020, 16:32
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 0Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос в разговоре с RMC Sport прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы оставались сильными. Мы забили требовавшиеся два гола и не пропустили. Это было действительно очень хорошо, и мы должны сохранить такой настрой на следующие матчи. Нам нужно сохранить этот менталитет.  

Накануне ПСЖ победил «Боруссию» со счетом 2:0 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Напомним, что в первом матче 1/8 финала парижане уступили сопернику со счетом 1:2.

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