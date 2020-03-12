Маркиньос – о победе над «Боруссией»: «Это было действительно очень хорошо»

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12 марта 2020, 16:32

Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос в разговоре с RMC Sport прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы оставались сильными. Мы забили требовавшиеся два гола и не пропустили. Это было действительно очень хорошо, и мы должны сохранить такой настрой на следующие матчи. Нам нужно сохранить этот менталитет.