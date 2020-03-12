ГлавнаяНовости

Хендерсон: «Мы должны быстро сфокусироваться на поединке с „Эвертоном“»

12 марта 2020, 11:42
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль16.03.2020 в 23:00 Не начался

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон в общении с BT Sport после поражения от «Атлетико» в матче 1/8 финала ЛЧ и вылета «красных» из турнира заявил, что его команде следует быстро сконцентрироваться на поединке с «Эвертоном» в Премьер-Лиге.

Наш следующий матч – дерби, и это большая игра для нас. Мы должны очень быстро сфокусироваться на этом поединке. Мы просто будем двигаться от игры к игре до конца сезона. Мы хотим сильно завершить нынешнюю кампанию.

Накануне «Ливерпуль» уступил «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 2:3 и выбыл из турнира. Первая встреча также принесла победу мадридцев (1:0).

В понедельник «Ливерпуль» сыграет с «Эвертоном» в гостях. Встреча пройдет в рамках 30-го тура английской Премьер-Лиги. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Мата: «Очень рад играть с Фернандешем и Игало в одной команде»
Сегодня, 12:20 Комментарии1
Вице-председатель «Вест Хэма» предложила аннулировать результаты сезона АПЛ
Сегодня, 11:52 Комментарии27
Марадона поддержал итальянцев в связи с пандемией
Сегодня, 10:46 Комментарии1
Бензема скучает на карантине
Сегодня, 10:23 ВидеоКомментарии6
Отец Холанда отреагировал на троллинг своего сына игроками ПСЖ
Сегодня, 09:52 ВидеоКомментарии6
Президент «Брешии»: «Итальянский футбол рухнет, если не наладить финансы»
Сегодня, 09:33 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
гном хочет ЛЧ но ЛЧ не хочет
гном хочет ЛЧ но ЛЧ не хочет
12 марта в 12:22
только это и остаётся ахахаххахаха
shlifen
shlifen
12 марта в 12:08
2 игры в чемпе выиграют, а дальше будут гонять резервистов и молодёжь, всё равно у Ливерпуля только АПЛ осталась...
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
12 марта в 12:00
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100