Хендерсон: «Мы должны быстро сфокусироваться на поединке с „Эвертоном“»

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12 марта 2020, 11:42

Капитан «Ливерпуля» в общении с BT Sport после поражения от «Атлетико» в матче 1/8 финала ЛЧ и вылета «красных» из турнира заявил, что его команде следует быстро сконцентрироваться на поединке с «Эвертоном» в Премьер-Лиге.

Наш следующий матч – дерби, и это большая игра для нас. Мы должны очень быстро сфокусироваться на этом поединке. Мы просто будем двигаться от игры к игре до конца сезона. Мы хотим сильно завершить нынешнюю кампанию.

Накануне «Ливерпуль» уступил «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 2:3 и выбыл из турнира. Первая встреча также принесла победу мадридцев (1:0).

В понедельник «Ливерпуль» сыграет с «Эвертоном» в гостях. Встреча пройдет в рамках 30-го тура английской Премьер-Лиги.