Ондуа: «Надеюсь, что чемпионат Швейцарии скоро возобновится»

Полузащитник «Серветта» , являющийся воспитанником «Локомотива», поделился мнением о ситуации с коронавирусом в Швейцарии:

Поначалу продолжали тренировки, но с 14 марта прекратили. Такое решение принял президент «Серветта». Пока будем находиться дома.

Швейцария сразу закрыла лигу, на пустых стадионах мы не играли. И это не только футбола касалось – в хоккее то же самое. Думаю, раз руководители спорта так решили, значит, имели для этого основания.

Я не врач или эпидемиолог, чтобы судить о действиях для борьбы с пандемией. Но вы же видите, что каждый день кто-то умирает, поэтому нужно предпринимать все возможные меры. А паника – это, конечно, не очень хорошо. Люди должны следовать рекомендациям специалистов и думать о здоровье всех, кто населяет Землю. Только совместными усилиями мы можем побороть коронавирус.

Мы на паузе со 2 марта. В ближайшее время будет принято решение по поводу чемпионата суперлиги. Есть ощущение, что скоро соревнования возобновят. Возможно, уже со следующей недели. Ждем ответа от руководителей лиги.

Нынешний разгул вируса по Европе – беспрецедентный. Каждая страна, федерация или лига действовали, отталкиваясь от ситуации, которая была вокруг. В Швейцарии исходили из местных реалий. В других странах все могло быть несколько иначе.

С этим коронавирусом все, конечно, возможно. Но мое мнение: швейцарский чемпионат надо постараться доиграть. Исхожу, в том числе, из интересов своей команды. У «Серветта» остаются шансы попасть в зону еврокубков. Именно на это рассчитывают наши болельщики. Не хотелось бы лишаться возможности выполнить задачу на сезон.

Если получится доиграть национальные чемпионаты, то не вижу причин переносить Евро. А вот если не получится, то турнир, скорее всего, перенесут. Там же летом еще Олимпиада должна состояться.

Главное, чтобы были учтены интересы всех заинтересованных сторон. Как говорится, поживем – увидим. Думаю, европейские футбольные чиновники уже скоро прояснят ситуацию.