Такой своевременный карантин

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вчера, 17:54

«Соккер.ру» расскажет о командах, которым выгодно взять паузу в чемпионатах.

О клубах, которым образовавшийся перерыв весьма некстати, наш сайт уже писал. Но есть и те, кому не помешало бы остановиться, перевести дух, а потом с новыми силами ввязаться в бой. Если, конечно, эти силы появятся.

«Ливерпуль». Лидер английской Премьер-Лиги напоминает бегуна на длинную дистанцию, который взял резкий старт, оторвался от всех остальных преследователей. Но потом дыхание сбилось, силы иссякли, а ноги стали свинцовыми. Теперь этот бегун с трудом ковыляет к финишу. Ещё и Алиссон очень некстати получил повреждение. Чем чревата травма основного вратаря, показал ответный матч с «Атлетико».

Вряд ли «Ливерпуль» упустит титул, к которому он шёл более тридцати лет. И вряд ли кто-то из его болельщиков сильно огорчится от того, что их любимый клуб не перебежит финишную черту, а переползёт её. Но в мире живут не только болельщики «Ливерпуля». Поэтому шутки, что «царь ненастоящий» тоже возможны. «Красным» важно выглядеть по-чемпионски на финише. Поэтому, передышка необходима. Более того, наступи она неделей раньше, может быть и в Лиге чемпионов всё сложилось иначе.

Высказанная идея закрыть чемпионат сейчас и провозгласить «Ливерпуль» чемпионом прямо сейчас может и устроит большинство клубов АПЛ . Только такая поспешная коронация может не устроить самого коронуемого. От чемпионства, спущенного свыше, может остаться некое горькое послевкусие.

«Манчестер Сити». Уходящему чемпиону тоже нужно остановиться, осмотреться, отряхнуться. Привести в порядок нервы, особенно Эдерсону. В дерби бразильский вратарь выглядел безобразно. Опять же, текущая ситуация — не лучший фон для ответной игры с «Реалом». А для «Сити» Лига чемпионов сейчас главное. Когда ещё доведётся там сыграть. И с каким тренером.

Кстати, о Лиге чемпионов. Карантин — не повод юристам клуба сидеть сложа руки. Готовить материалы для того, чтоб оспорить решение УЕФА , можно и удалённо.

«Тоттенхэм». Если бы не пауза, Жозе Моуриньо могли бы указать на дверь. Португалец не оправдывает ожиданий руководства и болельщиков. Пара-тройка провалов, и до свидания, спасибо за работу. Зато теперь можно разобраться в своих внутренних проблемах. Глядишь Харри Кейн и Сон Хын Мин поправят своё драгоценное здоровье. Опять же вынужденный простой скажется на всех и несколько уравняет силы команд. У «шпор», с их подбором игроков и тренером, есть шанс завестись и побороться за пятое место. К которому причитается пропуск в Лигу чемпионов.

«Барселона». Чемпионы Испании получили настоящий подарок. Во-первых, Кике Сетьен получит время для того, чтобы лучше ознакомиться с игроками и их возможностями. Даже заочно. Опять же что-нибудь придумать. Во-вторых, после паузы может вернуться Луис Суарес, которого так не хватало «сине-гранатовым» в зимних встречах. В-третьих, Лионель Месси, которого заездили, нуждается в отдыхе. Хотя бы моральном. В-четвёртых, можно в спокойной обстановке дожать Марка-Андре тер Штегена и продлить контракт с вратарём. В-пятых, а может и во-первых, тяжёлая обстановка может стать «водным перемирием», которое поможет устранить разлад в клубе.

«Бавария». Конечно, чемпион Германии уверенно обыгрывает соперников и без Роберта Левандовски. Но с поляком это делать как-то сподручнее. Роберт должен восстановиться к концу марта. К этому времени, может, и зараза минет. Весной баварцам предстоят тяжёлые матчи. Поэтому, силы и выздоровевшие бойцы не помешают.

«Боруссия» (Дортмунд). У «Боруссии» некий спад в последних встречах, да и у Эрланда Холанда энтузиазм начинает пропадать. Лига чемпионов для «чёрно-золотых» уже в прошлом, но борьба за чемпионство впереди. А ещё впереди три тяжелейшие встречи с «Шальке», «Вольфсбургом» и «Баварией». Теперь эти встречи отложены, как минимум, на вторую половину мая. А к тому времени много воды утечёт в Рейне.

«Шальке». У «горняков» всё никак не наступит второе дыхание. А первое давно сбилось. Отсюда и слабая игра в зимних матчах. Команду словно подменили. Может, теперь «Шальке» вернётся и выйдет после перерыва отдохнувшим. Кстати, продление Мануэлем Нойером контракта с «Баварией», может заставить Александра Нюбеля задуматься о своём будущим. И подумать, что лучше — быть первым в Гельзенкирхене или вторым в Мюнхене.

«Аякс». В феврале чемпион Голландии трижды оказался в нокдауне. Выбыл из Лиги Европы и Кубка страны, растерял преимущество в домашнем чемпионате. «Алкмар» уже не сзади, а сбоку. Да и дыхание «Фейеноорда» в спину всё более ощутимо. Перерыв и последующий перезапуск Эредивизие — подарок для «Аякса». И персонально для Райана Бабела, который должен вернуться в строй уже в апреле.

«Бенфика». Ещё одна машина со спущенными колёсами. Во втором круге чемпион Португалии растерял всё, что было заработано непосильным трудом в первом круге. Но чемпионская гонка в Португалии не завершена. Всё зависит от того, какими вернуться соискатели титула — «Порту» и «Бенфика» после вынужденной паузы.

«Фенербахче». Турция ещё не объявляла паузу в домашнем чемпионате, но это вопрос времени. Эта передышка в первую очередь пойдёт на пользу «Фенеру», который еле плёлся в последних встречах. Неясен вопрос и с тренером. Волкан Демирель видится фигурой временной. Не из-за своего вратарского прошлого, а по причине отсутствия опыта. Эпидемиологическая обстановка в Турции не столь критическая, как в Западной Европе. Можно, потратить перерыв на поиски нового тренера, а если такой уже найден, то на переговоры с ним. Чемпионства «канарейкам» не видать, как своих ушей. Но обогнать кого-то из соседей или выскочек из «Сивасспора» или «Аланьяспора» — вполне по силам. Состав у «Фенербахче» хороший. Порядка только нет.