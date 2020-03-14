Такой своевременный карантин

«Соккер.ру» расскажет о командах, которым выгодно взять паузу в чемпионатах.
О клубах, которым образовавшийся перерыв весьма некстати, наш сайт уже писал. Но есть и те, кому не помешало бы остановиться, перевести дух, а потом с новыми силами ввязаться в бой. Если, конечно, эти силы появятся.
«Ливерпуль». Лидер английской Премьер-Лиги напоминает бегуна на длинную дистанцию, который взял резкий старт, оторвался от всех остальных преследователей. Но потом дыхание сбилось, силы иссякли, а ноги стали свинцовыми. Теперь этот бегун с трудом ковыляет к финишу. Ещё и Алиссон очень некстати получил повреждение. Чем чревата травма основного вратаря, показал ответный матч с «Атлетико».
Вряд ли «Ливерпуль» упустит титул, к которому он шёл более тридцати лет. И вряд ли кто-то из его болельщиков сильно огорчится от того, что их любимый клуб не перебежит финишную черту, а переползёт её. Но в мире живут не только болельщики «Ливерпуля». Поэтому шутки, что «царь ненастоящий» тоже возможны. «Красным» важно выглядеть по-чемпионски на финише. Поэтому, передышка необходима. Более того, наступи она неделей раньше, может быть и в Лиге чемпионов всё сложилось иначе.
Высказанная идея закрыть чемпионат сейчас и провозгласить «Ливерпуль» чемпионом прямо сейчас может и устроит большинство клубов АПЛ. Только такая поспешная коронация может не устроить самого коронуемого. От чемпионства, спущенного свыше, может остаться некое горькое послевкусие.
«Манчестер Сити». Уходящему чемпиону тоже нужно остановиться, осмотреться, отряхнуться. Привести в порядок нервы, особенно Эдерсону. В дерби бразильский вратарь выглядел безобразно. Опять же, текущая ситуация — не лучший фон для ответной игры с «Реалом». А для «Сити» Лига чемпионов сейчас главное. Когда ещё доведётся там сыграть. И с каким тренером.
Кстати, о Лиге чемпионов. Карантин — не повод юристам клуба сидеть сложа руки. Готовить материалы для того, чтоб оспорить решение УЕФА, можно и удалённо.
«Тоттенхэм». Если бы не пауза, Жозе Моуриньо могли бы указать на дверь. Португалец не оправдывает ожиданий руководства и болельщиков. Пара-тройка провалов, и до свидания, спасибо за работу. Зато теперь можно разобраться в своих внутренних проблемах. Глядишь Харри Кейн и Сон Хын Мин поправят своё драгоценное здоровье. Опять же вынужденный простой скажется на всех и несколько уравняет силы команд. У «шпор», с их подбором игроков и тренером, есть шанс завестись и побороться за пятое место. К которому причитается пропуск в Лигу чемпионов.
«Барселона». Чемпионы Испании получили настоящий подарок. Во-первых, Кике Сетьен получит время для того, чтобы лучше ознакомиться с игроками и их возможностями. Даже заочно. Опять же что-нибудь придумать. Во-вторых, после паузы может вернуться Луис Суарес, которого так не хватало «сине-гранатовым» в зимних встречах. В-третьих, Лионель Месси, которого заездили, нуждается в отдыхе. Хотя бы моральном. В-четвёртых, можно в спокойной обстановке дожать Марка-Андре тер Штегена и продлить контракт с вратарём. В-пятых, а может и во-первых, тяжёлая обстановка может стать «водным перемирием», которое поможет устранить разлад в клубе.
«Бавария». Конечно, чемпион Германии уверенно обыгрывает соперников и без Роберта Левандовски. Но с поляком это делать как-то сподручнее. Роберт должен восстановиться к концу марта. К этому времени, может, и зараза минет. Весной баварцам предстоят тяжёлые матчи. Поэтому, силы и выздоровевшие бойцы не помешают.
«Боруссия» (Дортмунд). У «Боруссии» некий спад в последних встречах, да и у Эрланда Холанда энтузиазм начинает пропадать. Лига чемпионов для «чёрно-золотых» уже в прошлом, но борьба за чемпионство впереди. А ещё впереди три тяжелейшие встречи с «Шальке», «Вольфсбургом» и «Баварией». Теперь эти встречи отложены, как минимум, на вторую половину мая. А к тому времени много воды утечёт в Рейне.
«Шальке». У «горняков» всё никак не наступит второе дыхание. А первое давно сбилось. Отсюда и слабая игра в зимних матчах. Команду словно подменили. Может, теперь «Шальке» вернётся и выйдет после перерыва отдохнувшим. Кстати, продление Мануэлем Нойером контракта с «Баварией», может заставить Александра Нюбеля задуматься о своём будущим. И подумать, что лучше — быть первым в Гельзенкирхене или вторым в Мюнхене.
«Аякс». В феврале чемпион Голландии трижды оказался в нокдауне. Выбыл из Лиги Европы и Кубка страны, растерял преимущество в домашнем чемпионате. «Алкмар» уже не сзади, а сбоку. Да и дыхание «Фейеноорда» в спину всё более ощутимо. Перерыв и последующий перезапуск Эредивизие — подарок для «Аякса». И персонально для Райана Бабела, который должен вернуться в строй уже в апреле.
«Бенфика». Ещё одна машина со спущенными колёсами. Во втором круге чемпион Португалии растерял всё, что было заработано непосильным трудом в первом круге. Но чемпионская гонка в Португалии не завершена. Всё зависит от того, какими вернуться соискатели титула — «Порту» и «Бенфика» после вынужденной паузы.
«Фенербахче». Турция ещё не объявляла паузу в домашнем чемпионате, но это вопрос времени. Эта передышка в первую очередь пойдёт на пользу «Фенеру», который еле плёлся в последних встречах. Неясен вопрос и с тренером. Волкан Демирель видится фигурой временной. Не из-за своего вратарского прошлого, а по причине отсутствия опыта. Эпидемиологическая обстановка в Турции не столь критическая, как в Западной Европе. Можно, потратить перерыв на поиски нового тренера, а если такой уже найден, то на переговоры с ним. Чемпионства «канарейкам» не видать, как своих ушей. Но обогнать кого-то из соседей или выскочек из «Сивасспора» или «Аланьяспора» — вполне по силам. Состав у «Фенербахче» хороший. Порядка только нет.