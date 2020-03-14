«Динамо» назвало звезду в честь бывшего голкипера клуба

«Динамо» назвало звезду в честь бывшего вратаря команды Алексея Хомича, который выступал за москвичей с 1944 по 1952 год. Ему сегодня исполнилось бы 100 лет.
Также «бело-голубые» сообщили, что у клуба появится созвездие на небосклоне, которое состоит из 11 звезд.
🎬 #СозвездиеДинамо | Алексей Хомич | 100 лет со дня рождения Тигра! https://t.co/8aYjkbn0Ij— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) March 14, 2020
В честь легендарного вратаря нашей страны названа звезда!#ДинамоТВ #АлексейХомич #100летХомичу
В последнем матче «Динамо» обыграло «Ахмат» на выезде.