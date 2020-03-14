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«Динамо» назвало звезду в честь бывшего голкипера клуба

вчера, 19:10

«Динамо» назвало звезду в честь бывшего вратаря команды Алексея Хомича, который выступал за москвичей с 1944 по 1952 год. Ему сегодня исполнилось бы 100 лет.

Также «бело-голубые» сообщили, что у клуба появится созвездие на небосклоне, которое состоит из 11 звезд.

В последнем матче «Динамо» обыграло «Ахмат» на выезде.

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Mangur
Mangur
сегодня в 04:54
Алексей Хомич - Легенда. 100 лет. Звезды он заслужил.
Mangur
Mangur
сегодня в 04:54
Созвездие Динамо? Хорошо придумано.Но небосклон уже поделён. Будем отбирать у Водолея и Близнецов?
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