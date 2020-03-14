Встреча «Сочи» — «Краснодар» пройдет без зрителей

Пресс-служба РПЛ сообщает, что матч 22-го тура РПЛ «Сочи» — «Краснодар» пройдет без зрителей.
В связи с Постановлением № 129 от 13 марта 2020 г. главы Администрации Краснодарского края «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края» матч 22-го тура РПЛ «Сочи» — «Краснодар» 15 марта 2020 г. будет проведен без зрителей.
Ранее стало известно, что клубы РПЛ обсудят возможную остановку РПЛ.
А вообще пора делать паузу в ЧР, какой смысл сейчас играть без зрителей и в условиях вируса?
А вообще пора делать паузу в ЧР, какой смысл сейчас играть без зрителей и в условиях вируса?