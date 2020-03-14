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Встреча «Сочи» — «Краснодар» пройдет без зрителей

сегодня, 12:10
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗавтра в 14:00 Не начался

Пресс-служба РПЛ сообщает, что матч 22-го тура РПЛ «Сочи» — «Краснодар» пройдет без зрителей.

В связи с Постановлением № 129 от 13 марта 2020 г. главы Администрации Краснодарского края «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края» матч 22-го тура РПЛ «Сочи» — «Краснодар» 15 марта 2020 г. будет проведен без зрителей. 

Ранее стало известно, что клубы РПЛ обсудят возможную остановку РПЛ

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Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 14:35
Перестраховка
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 14:24
На Сочи и так никто не ходит
-Хостинский-
-Хостинский-
сегодня в 14:16
Да уж сдаю билеты на поезд . Купил еще 2 недели назад , очень хотел посетить свой родной город Сочи , и поболеть за любимую команду Краснодар ( живу тут уже 11 лет )
beefs
beefs
сегодня в 14:04
для кого такой футбол, для Прядкина?
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 14:03, ред.
Это последний тур .И подводим итоги сезона.
MopkoBHuk
MopkoBHuk
сегодня в 13:38
Блин сейчас оскорбилось 1,5 болельщика Сочи
Юрниекс
Юрниекс
сегодня в 13:37
А следущий шаг? Следущая игра будет без футболистов? Маразм..
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 13:34
да бред какой то))) вообще запретите тогда людям перемещаться из города в город)))
makkie
makkie
сегодня в 13:19
У Сочи и так зрителей нет на матчах)
А вообще пора делать паузу в ЧР, какой смысл сейчас играть без зрителей и в условиях вируса?
мангo
мангo
сегодня в 13:03, ред.
междусобойчик скатаюи, Галицкий бабло вернул уже ?
ermak6848
ermak6848
сегодня в 12:54
Лучше Здоровые болельщики, чем некролог в газете...
zsb1961
zsb1961
сегодня в 12:50
Перестраховка.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 12:25
Весь Газпром заряжен вирусом !
RussianMango
RussianMango
сегодня в 12:22
Никто и не заметит...на Сочи и так три калеки ходят.
Valeron112
Valeron112
сегодня в 12:21
Вразумляет Россия пандемию
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 12:19
Всех с последним туром РПЛ.
Zimmer
Zimmer
сегодня в 12:19
Без зрителей уже не та атмосфера.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:15
Это уже не футбол.
Энтропия
Энтропия
сегодня в 12:12
А что там с абонементами? Деньги отдали? Или откуда у Сочи болельщики?
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