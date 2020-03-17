Хавбек «Тамбова» Карасёв подарил свою футболку арбитру-однофамильцу

Чемпионаты прерываются, еврокубки поставлены на паузу, Евро-2020 почти наверняка

В случае длительной остановки ведущих европейских лиг «Соккер.ру» ждет от УЕФА

Александр Кокорин забил три мяча за «Сочи», пока «Зенит» не может найти путь к