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Хавбек «Тамбова» Карасёв подарил свою футболку арбитру-однофамильцу

сегодня, 06:48
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов3 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Полузащитник «Тамбова» Павел Карасёв по окончании матча 22-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:0) подарил свою футболку главному арбитру встречи Сергею Карасёву.

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FROBI
FROBI
сегодня в 08:55
— Ну, будете у нас в Тамбове!..
— Кхе-кхе…
— …будете у нас в Тамбове — милости просим!
— Нет, уж лучше вы к нам!
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