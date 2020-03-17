Хавбек «Тамбова» Карасёв подарил свою футболку арбитру-однофамильцу

Полузащитник «Тамбова» Павел Карасёв по окончании матча 22-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:0) подарил свою футболку главному арбитру встречи Сергею Карасёву.
После матча #ТамбовКрылья Павел Карасёв подарил игровую футболку своему однофамильцу арбитру Сергею Карасёву! 🔥— ФК «Тамбов» (@fctambov68) 16 марта 2020 г.
Один Карасёв хорошо, а два — лучше 😂 pic.twitter.com/R275rHq2KK
— Кхе-кхе…
— …будете у нас в Тамбове — милости просим!
— Нет, уж лучше вы к нам!
— Кхе-кхе…
— …будете у нас в Тамбове — милости просим!
— Нет, уж лучше вы к нам!