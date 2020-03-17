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«Интер» может обменять Шкриньяра на Канселу

сегодня, 13:01

«Интер» намерен усилиться защитником «Манчестер Сити» Жоау Канселу. Возможно, игрок будет включен в сделку по переходу центрбека «черно-синих» Милана Шкриньяра в «Ман Сити». Не исключено, что «Интер» отдаст «горожанам» Шкриньяра, а взамен получит Канселу. При этом «Сити» придется доплатить «Интеру», чтобы сделка осуществилась, сообщает источник со ссылкой на Calciomercato.

Напомним, что Канселу уже играл в составе «Интера». Он выступал за команду в сезоне-2017/18 на правах аренды.

Стоит отметить, что ранее стало известно о возможном переходе Канселу в «Ювентус».

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sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:07
хорошо бы шкриньяра в сити в пару к ляпорту)
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