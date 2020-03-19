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Ринат Ахметов пожертвовал 10 млн евро для борьбы с коронавирусом

вчера, 22:07

Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов решил пожертвовать 300 млн гривен, что составляет чуть более 10 млн евро. Сам он так прокомментировал это решение:

Коронавирус — это беда, с которой современный мир столкнулся в таком масштабе, наверное, впервые. Я абсолютно уверен, что в этой ситуации каждый должен подумать, чем конкретно он может помочь Украине и украинцам.

Мы не будем стоять в стороне — мы помогали, помогаем и будем помогать. В сотрудничестве с МОЗ мы сделаем все, чтобы не допустить эпидемии коронавируса в городах нашего присутствия и во всей стране. Только объединив наши усилия перед лицом опасности, мы сможем сделать так, чтобы Украина справилась со всеми вызовами, которые перед ней стоят.

К примеру, сборная Германии пожертвовала 2,5 млн евро на борьбу с коронавирусом.

Коронавирус и футбол

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VV V
VV V
вчера в 22:54
    За адекватность
    За адекватность
    вчера в 22:37
    "в городах нашего присутствия" "и во всей стране." В какой последовательности? Ну молодец, жду когда наши воры помогать начнут.
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