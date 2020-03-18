«Челси» предоставил врачам, борющимся с коронавирусом, отель на стадионе

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сегодня, 14:32

«Челси» предложил национальной службе здравоохранения Великобритании использовать отель Millennium на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Предложение было одобрено. Таким образом, сотрудники медицинских служб, работающие допоздна из-за пандемии коронавируса, смогут бесплатно жить в отеле, вместо того, чтобы ехать через весь город к себе домой. Отмечается, что эта идея принадлежит владельцу «аристократов» Роману Абрамовичу, который взял все расходы на себя. Данное предложение будет действительно в течение двух месяцев. Затем будет принято новое решение, смотря как будет развиваться ситуация с COVID-19. Отель готов предоставить врачам все номера.

Напомним, что полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои заразился коронавирусом, но быстро вылечился от него.

Коронавирус и футбол