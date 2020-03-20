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Рюдигер: «У меня новорожденный ребенок, так что я не могу скучать»

20 марта 2020, 23:31

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер рассказал, как проводит время в самоизоляции, введенной в клубе после того, как стало известно, что вингер «синих» Каллум Хадсон-Одои заразился коронавирусом. В частности, Рюдигер сообщил, что стал чаще разговаривать с членами семьи, находящимися в Германии.

У меня новорожденный ребенок, так что я не могу скучать. Я занят из-за малыша, но, когда он спит, я отдыхаю с женой или играю на PlayStation. Я разговариваю со своей семьей каждый день – не только из-за вируса, я всегда так делал. Но сейчас мы общаемся даже чаще, потому что я хочу удостовериться, что с ними всё в порядке.

Коронавирус и футбол

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ОПС
ОПС
21 марта в 07:13
Это точно, ребенок скучать не даст.
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