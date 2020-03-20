МакМанаман: «Холанд не может просто взять и отправиться в „Реал“»

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сегодня, 20:18

Бывший игрок «Реала» в общении с изданием HorseRacing заявил, что форварду дортмундской «Боруссии» еще рано переходить в «королевский клуб». По словам МакМанамана, если Холанд перейдет в «Реал» в ближайшее время, он может столкнуться с трудностями в адаптации, как нападающий «сливочных» .

Он не может просто взять и отправиться в «Реал». Вы видели, что произошло с Лукой Йовичем в нынешнем сезоне – он почти не играл за «Реал» после чудесного сезона в Германии.

Напомним, что ранее Холанда признали лучшим молодым футболистом Бундеслиги в феврале.