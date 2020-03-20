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Никифоров рассказал о жизни в Испании во время карантина

сегодня, 20:28

Бывший защитник сборной России Юрий Никифоров рассказал о жизни в Испании во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

До карантина проблем практически не было. Когда всё начиналось в Италии, мы поехали в магазин и купили продукты. А через два дня ввели карантин, я еще раз заехал в магазин — за салатом, хлебом. А полки уже пустые: ни туалетной бумаги, ни воды, ни бумажных полотенец! Все задаются вопросом: «А почему именно туалетную бумагу скупают?»

Продавцы сказали, что поступление будет, переживать не надо. Я понимаю, почему всё смели — выход в город-то запретили. Через пару дней в магазинах уже всё было нормально. Да, в одном не было картошки, в другом уже есть.

Отметим, что ранее Никифоров сообщил о том, как в Испании полицейские борются с нарушителями карантина.

Коронавирус и футбол

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