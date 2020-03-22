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Шевченко: «Украина поддерживает Италию в борьбе с коронавирусом»

22 марта 2020, 08:21

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко поддержал Италию, в которой продолжает бушевать пандемия коронавируса.

Украина поддерживает Италию в борьбе с коронавирусом.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
22 марта в 20:11
    Князь с офтопа меломана
    Князь с офтопа меломана ответил свинина
    22 марта в 20:08
    А что там в республиках с медициной??? Поведай.
    А что тут ведать? В народной Республике Народная медицина. Аха-ха)
    А главное, что никто не дохнет от короновируса. В России тоже. А почему?
    Потому что это Пиндостан и ЕС замутил короновирусную, пенсионную реформу. Аха-ха)
    свинина
    свинина ответил Князь с офтопа меломана
    22 марта в 14:04
    Какая она нормальная?) Около полугода назад украинские гастарбайтеры, батрачившие в Польше, завезли эту заразу в незалежну. Все в скором времени крякнули. Аха-ха)
    А что там в республиках с медициной??? Поведай.
    свинина
    свинина ответил Звезда по имени Солнце
    22 марта в 14:02
    Таможня подтвердила, что Украина продала маски в Испанию в начале марта Украина продала Германии 2 млн медицинских масок Словакия планировала купить у Украины 2 млн медицинских масок, но Украина продала их Германии. Украина, точнее кто у власти гребут под себя, а зато простые люди, пенсионеры дерутся на улицах за маски. Грустное шоу в Харькове. Себе помогите, а потом уж остальных поддерживайте.
    У вас, так же само.
    Питерские гоблины
    Питерские гоблины
    22 марта в 13:21
    Это тебе лично итальянцы рассказали? Или Путин? Или СМИ ? Не понимаю!! Зачем заведомую чушь писать?
    Князь с офтопа меломана
    Князь с офтопа меломана ответил Lucky luciano
    22 марта в 13:08
    В Стрые вроде нормальная медицина
    Какая она нормальная?)
    Около полугода назад украинские гастарбайтеры, батрачившие в Польше, завезли эту заразу в незалежну. Все в скором времени крякнули. Аха-ха)
    oFANATo
    oFANATo
    22 марта в 13:00
    Итальянцы обратились за помощью к Путину из-за коронавируса
    У обложенной европейскими санкциями России просят гуманитарной поддержки.

    Шевченко, чем поддерживаете Италию?
    Пустыми словами?
    Lucky luciano
    Lucky luciano ответил Брулин
    22 марта в 12:56
    Как бы скоро итальянцам не пришлось поддерживать нас (украинцев), ведь всё ещё впереди, к сожалению :(
    В Стрые вроде нормальная медицина
    Ravshan878
    Ravshan878 ответил КЭТиК
    22 марта в 12:42
    Миллион прямо сейчас.Жена Шева подаст на развод.
    VAN ARM
    VAN ARM
    22 марта в 11:01
    сало и самогон путь шлют))))))))))
    Брулин
    Брулин
    22 марта в 11:00
    Как бы скоро итальянцам не пришлось поддерживать нас (украинцев), ведь всё ещё впереди, к сожалению :(
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    22 марта в 10:01
    Италия:- Не надо слов, помогите материально...
    311
    311
    22 марта в 09:52
    Вот сейчас полегчало макаронникам!)
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    22 марта в 09:51
    Поддерживают камнями по автобусу с соотечественниками, приехавшими оттуда.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    22 марта в 09:46
    Таможня подтвердила, что Украина продала маски в Испанию в начале марта
    Украина продала Германии 2 млн медицинских масок
    Словакия планировала купить у Украины 2 млн медицинских масок, но Украина продала их Германии.
    Украина, точнее кто у власти гребут под себя, а зато простые люди, пенсионеры дерутся на улицах за маски. Грустное шоу в Харькове.
    Себе помогите, а потом уж остальных поддерживайте.
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    22 марта в 09:35
    Америку пусть поддержит
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    22 марта в 09:27
    К себе больных из Италии забирает? А как ещё хохлы могут помочь?
    Василий 50
    Василий 50
    22 марта в 09:16
    Италии нужна поддержка, а не болтовня.
    mars6791
    mars6791
    22 марта в 09:00
    Если это новость, то непонятно к чему это. Глупость.
    КЭТиК
    КЭТиК
    22 марта в 08:54
    Ну и перечислили бы миллион.
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