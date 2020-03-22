Шевченко: «Украина поддерживает Италию в борьбе с коронавирусом»

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко поддержал Италию, в которой продолжает бушевать пандемия коронавируса.
Украина поддерживает Италию в борьбе с коронавирусом.
Наставник сборной Украины Андрей Шевченко поддержал Италию, в которой продолжает бушевать пандемия коронавируса.
Украина поддерживает Италию в борьбе с коронавирусом.
А главное, что никто не дохнет от короновируса. В России тоже. А почему?
Потому что это Пиндостан и ЕС замутил короновирусную, пенсионную реформу. Аха-ха)
А главное, что никто не дохнет от короновируса. В России тоже. А почему?
Потому что это Пиндостан и ЕС замутил короновирусную, пенсионную реформу. Аха-ха)
Около полугода назад украинские гастарбайтеры, батрачившие в Польше, завезли эту заразу в незалежну. Все в скором времени крякнули. Аха-ха)
Около полугода назад украинские гастарбайтеры, батрачившие в Польше, завезли эту заразу в незалежну. Все в скором времени крякнули. Аха-ха)
У обложенной европейскими санкциями России просят гуманитарной поддержки.
Шевченко, чем поддерживаете Италию?
Пустыми словами?
У обложенной европейскими санкциями России просят гуманитарной поддержки.
Шевченко, чем поддерживаете Италию?
Пустыми словами?
Украина продала Германии 2 млн медицинских масок
Словакия планировала купить у Украины 2 млн медицинских масок, но Украина продала их Германии.
Украина, точнее кто у власти гребут под себя, а зато простые люди, пенсионеры дерутся на улицах за маски. Грустное шоу в Харькове.
Себе помогите, а потом уж остальных поддерживайте.
Украина продала Германии 2 млн медицинских масок
Словакия планировала купить у Украины 2 млн медицинских масок, но Украина продала их Германии.
Украина, точнее кто у власти гребут под себя, а зато простые люди, пенсионеры дерутся на улицах за маски. Грустное шоу в Харькове.
Себе помогите, а потом уж остальных поддерживайте.