Переговоры «Зенита» и «Браги» по поводу Саласара зашли в тупик

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вчера, 08:49

Португальский клуб «Брага» всё ещё не может договориться с «Зенитом» по поводу продажи своего полузащитника .

По информации источника, стороны не могут согласовать формат перевода денег и количество траншей. Португальцы предлагали «Зениту» перевести всю сумму за трансфер 25-летнего уругвайца сразу, после чего они бы разорвали контракт с Саласаром. Однако такая схема не устроила петербуржцев, они собираются расплачиваться по частям. Точная сумма сделки не разглашается.

Напомним, что «сине-бело-голубые» начали проявлять интерес к футболисту ещё зимой 2025 года, а в прошлом месяце вновь вернулись к его кандидатуре.

В прошедшем сезоне Саласар сыграл 30 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 9 голевых передач.