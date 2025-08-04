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Переговоры «Зенита» и «Браги» по поводу Саласара зашли в тупик

вчера, 08:49

Португальский клуб «Брага» всё ещё не может договориться с «Зенитом» по поводу продажи своего полузащитника Родриго Саласара.

По информации источника, стороны не могут согласовать формат перевода денег и количество траншей. Португальцы предлагали «Зениту» перевести всю сумму за трансфер 25-летнего уругвайца сразу, после чего они бы разорвали контракт с Саласаром. Однако такая схема не устроила петербуржцев, они собираются расплачиваться по частям. Точная сумма сделки не разглашается.

Напомним, что «сине-бело-голубые» начали проявлять интерес к футболисту ещё зимой 2025 года, а в прошлом месяце вновь вернулись к его кандидатуре.

В прошедшем сезоне Саласар сыграл 30 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 9 голевых передач.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 11:57
Ужас!
Он же совершенно не бразилец! )
h74weaa7wp7y
h74weaa7wp7y
вчера в 09:46
Если Брага артачится, то можно и кого-то другого поискать.
4jyb58fxyrr3
4jyb58fxyrr3
вчера в 09:00
Обменять на никчемного Глушенкова, делов то.
Гость
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