Брахим Диас: «„Реал“ хочет, чтобы мы продолжали тренироваться»

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22 марта 2020, 00:07

Полузащитник «Реала» в подкасте Sports&Life&Home сообщил, что в клубе надеются на скорое разрешение ситуации с коронавирусом. Сейчас игроки «сливочных» пребывают на карантине из-за угрозы распространения вируса. По словам Брахима, руководство клуба хочет, чтобы в условиях карантина футболисты продолжали тренировки.

Клуб хочет, чтобы мы продолжали тренироваться – так мы сможем оставаться сильными физически и психологически. В клубе надеются, что эта проблема вскоре будет устранена. У всех нас есть тренировочная программа, в рамках которой мы делаем много упражнений.

Коронавирус и футбол