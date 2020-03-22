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Брахим Диас: «„Реал“ хочет, чтобы мы продолжали тренироваться»

22 марта 2020, 00:07

Полузащитник «Реала» Брахим Диас в подкасте Sports&Life&Home сообщил, что в клубе надеются на скорое разрешение ситуации с коронавирусом. Сейчас игроки «сливочных» пребывают на карантине из-за угрозы распространения вируса. По словам Брахима, руководство клуба хочет, чтобы в условиях карантина футболисты продолжали тренировки.  

Клуб хочет, чтобы мы продолжали тренироваться – так мы сможем оставаться сильными физически и психологически. В клубе надеются, что эта проблема вскоре будет устранена. У всех нас есть тренировочная программа, в рамках которой мы делаем много упражнений.  

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
22 марта в 08:53
Хотят зарплату получать, нужно тренироваться.
MaxRnD
MaxRnD
22 марта в 08:25
Ибо не хрен
STVA 1
STVA 1
22 марта в 06:21
Все правильно.
cska vperiod
cska vperiod
22 марта в 00:16
Клуб правильно хочет.
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