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Хоакин Корреа: «„Лацио“ проводит невероятный сезон»

21 марта 2020, 22:34

Форвард «Лацио» Хоакин Корреа в общении с 90 Minutos de Futbol заявил, что его команда проводит невероятный сезон. Отметим, что римляне занимают второе место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего «Ювентуса» на одно очко.

Правда заключается в том, что «Лацио» проводит невероятный сезон, и мы отдаем все силы, чтобы находиться там, где мы находимся.

Также Корреа высказался о пандемии коронавируса, из-за которой был приостановлен чемпионат Италии.

Я надеюсь, люди понимают масштабы ситуации с коронавирусом, потому что это действительно не шутка.  

Напомним, ранее сообщалось, что из-за приостановки чемпионата Италии местные клубы намерены сократить зарплаты футболистов.

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