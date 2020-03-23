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Асамоа восстановился после травмы колена

вчера, 14:28

Защитник «Интера» Квадво Асамоа, вероятно, вернется в состав команды, когда Серия А возобновится после паузы. Во время перерыва в чемпионате Италии, вызванного пандемией коронавируса, игрок проходил реабилитационную программу после травмы колена. Восстановление прошло успешно, и Асамоа будет готов вернуться в состав «Интера», сообщает источник со ссылкой на Tuttosport.

Отметим, что накануне появилась информация насчет другого игрока «черно-синих». Так, сообщалось, что «Интер» планирует увеличить зарплату полузащитнику Марцело Брозовичу.

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