Кичин: «Игра в Беларуси ничего мне не дала»

Защитник «Торпедо» Валерий Кичин рад, что вернулся в Россию. В прошлом году футболист выступал за минское «Динамо».
Если честно, очень рад вернуться в Россию. Полгода в чемпионате Беларуси — потерянное время. Эти полгода ничего не дали моей карьере.
Чем меня привлекло «Торпедо»? Это клуб с большой историей. Ставится задача выйти в РПЛ. А заиграть сразу в РПЛ мне после Беларуси было бы тяжело. Растерял форму… Поэтому я был даже рад стартовать с ФНЛ. Хотелось помочь «Торпедо» подняться в элиту. Тем более, в команде много знакомых лиц, адаптироваться несложно. И амбициозность тренерского штаба привлекала.