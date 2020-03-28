Кичин: «Игра в Беларуси ничего мне не дала»

Защитник «Торпедо» рад, что вернулся в Россию. В прошлом году футболист выступал за минское «Динамо».

Если честно, очень рад вернуться в Россию. Полгода в чемпионате Беларуси — потерянное время. Эти полгода ничего не дали моей карьере.