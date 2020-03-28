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Кичин: «Игра в Беларуси ничего мне не дала»

сегодня, 11:32

Защитник «Торпедо» Валерий Кичин рад, что вернулся в Россию. В прошлом году футболист выступал за минское «Динамо».

Если честно, очень рад вернуться в Россию. Полгода в чемпионате Беларуси — потерянное время. Эти полгода ничего не дали моей карьере.

Чем меня привлекло «Торпедо»? Это клуб с большой историей. Ставится задача выйти в РПЛ. А заиграть сразу в РПЛ мне после Беларуси было бы тяжело. Растерял форму… Поэтому я был даже рад стартовать с ФНЛ. Хотелось помочь «Торпедо» подняться в элиту. Тем более, в команде много знакомых лиц, адаптироваться несложно. И амбициозность тренерского штаба привлекала.

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Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:21
Ты чё! Вон какого монстра тренерского цеха Белая Русь вскормила-Витька Ганчарэнку!!! Хрен избавишься теперь,впился,как клещ...
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
сегодня в 14:44
Вот Витя тоже вернулся теперь отдыхает )
Leningrad 84
Leningrad 84
сегодня в 13:16
Остался бы в Белоруссии - сейчас бы играл в футбол...
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