Кротов — о карантине: «Смотрю сериалы и играю в Counter-Strike»

Форвард «Уфы» рассказал, как проводит время на карантине из-за коронавируса.

Это, конечно, непросто, но, по крайней мере, можно иногда выйти в магазин. Но я-то сижу дома не в одиночестве, а с женой и ребёнком. Так что скучать не приходится. Да и с сыном можно выходить на короткие прогулки. Но у нас рядом нет даже детской площадки, поэтому приходилось просто ходить вокруг дома.

Меня развлекает ребёнок. Ему всего два года, и он очень активный. Так что сын тоже делает всё от него зависящее, чтобы я не растерял форму (Смеётся.). Поддерживает в тонусе, так сказать. Зато появилось время посмотреть фильмы, сериалы или поиграть в Counter-Strike. Могу засесть за игру на пару часов, когда чадо засыпает.

Отмена турниров — перегиб и результат паники? Умирает так много людей. Этим всё сказано. Уже очевидно, что коронавирус — не шутка. В Уфе пока заболевших единицы. Их изолировали сразу же. В регионе всё под контролем.