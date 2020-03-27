ГлавнаяНовости

Кротов — о карантине: «Смотрю сериалы и играю в Counter-Strike»

сегодня, 16:08

Форвард «Уфы» Вячеслав Кротов рассказал, как проводит время на карантине из-за коронавируса.

Это, конечно, непросто, но, по крайней мере, можно иногда выйти в магазин. Но я-то сижу дома не в одиночестве, а с женой и ребёнком. Так что скучать не приходится. Да и с сыном можно выходить на короткие прогулки. Но у нас рядом нет даже детской площадки, поэтому приходилось просто ходить вокруг дома.

Меня развлекает ребёнок. Ему всего два года, и он очень активный. Так что сын тоже делает всё от него зависящее, чтобы я не растерял форму (Смеётся.). Поддерживает в тонусе, так сказать. Зато появилось время посмотреть фильмы, сериалы или поиграть в Counter-Strike. Могу засесть за игру на пару часов, когда чадо засыпает.

Отмена турниров — перегиб и результат паники? Умирает так много людей. Этим всё сказано. Уже очевидно, что коронавирус — не шутка. В Уфе пока заболевших единицы. Их изолировали сразу же. В регионе всё под контролем.

Все новости
Кротов: «Смолов старается относиться ко всему философски»
Сегодня, 16:19 Комментарии4
Хохлов: «Хочу когда-нибудь снова вернуться в Сан-Себастьян»
Сегодня, 15:05 Комментарии1
А. Кержаков: «У Месси невозможно отнять мяч»
Сегодня, 14:57 Комментарии8
Магнуссон — о голах: «Пытаемся что-то придумать, но не всегда получается»
Сегодня, 14:34 Комментарии7
Быстров — о Кокорине в «Локо»: «Конечно, сейчас будут такие новости»
Сегодня, 14:26 Комментарии7
Магнуссон — о карантине: «Каждый день похож на предыдущий»
Сегодня, 14:11 Комментарии1
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100