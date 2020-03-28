Круговой: «Есть мечта жить в другой стране»

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сегодня, 01:24

Защитник «Уфы» , права на которого принадлежат «Зениту», на личной странице в Instagram объяснил свои слова о том, что у него «есть мечта жить в другой стране».

Приятно, что вы внимательно следите за моими сторисами. На вопрос, хотел бы я жить в другой стране, ответил утвердительно, потому что у меня, как у любого футболиста, есть мечты и амбиции. Я рад, что защищаю цвета молодёжной сборной России. И буду делать всё, чтобы защищать цвета национальной. Всем спасибо, берегите себя!