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Круговой: «Есть мечта жить в другой стране»

сегодня, 01:24

Защитник «Уфы» Данил Круговой, права на которого принадлежат «Зениту», на личной странице в Instagram объяснил свои слова о том, что у него «есть мечта жить в другой стране».

Приятно, что вы внимательно следите за моими сторисами. На вопрос, хотел бы я жить в другой стране, ответил утвердительно, потому что у меня, как у любого футболиста, есть мечты и амбиции. Я рад, что защищаю цвета молодёжной сборной России. И буду делать всё, чтобы защищать цвета национальной. Всем спасибо, берегите себя!

Ранее стало известно о том, что Круговой представит Россию на чемпионате Европы по компьютерной игре FIFA 20.

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мангo
мангo
сегодня в 03:39
Сейчас и там не сахар.
ДСА
ДСА
сегодня в 03:27
Гнать его надо из сборной.
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 01:52
собственно, сферу деятельности для этого выбрал правильную. прогрессируй и мечта сбудется
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:32
Фантазер!!!
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