Защитник «Динамо»: «Чувствую усталость после тренировок по видеосвязи»

Защитник московского «Динамо» рассказал о том, чем занимается во время карантина.

У меня всё нормально. Как и все, сижу дома, тренируюсь, поддерживаю форму и «убиваю» свободное время за просмотром сериалов и фильмов. Могу иногда что-нибудь почитать – за время чемпионата неизбежно накапливается что-то, что откладываешь «на потом». Теперь время пришло.

Когда мы вернулись из Сочи и разъехались по домам, я стал поддерживать форму самостоятельно. Конечно, занимаясь профессионально футболом, я знаю немало упражнений, которые дают тренеры по физподготовке для того, чтобы подготовить мышцы к нагрузке или для поддержания игрока в тонусе. Использовал их. А сейчас нам проводят тренировки онлайн по видеосвязи. Честно говоря, думал, что они не будут такими серьёзными в плане нагрузки. А так могу сказать, что по окончании этих занятий чувствую себя уставшим.