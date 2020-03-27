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Кротов: «Смолов старается относиться ко всему философски»

сегодня, 16:19

Форвард «Уфы» Вячеслав Кротов рассказал, как нападающие «Сельты» Федор Смолов и софийского ЦСКА Денис Давыдов проводят время на карантине:

Играю в Counter-Strike с Федором Смоловым, Денисом Давыдовым, который сейчас выступает в Болгарии, с Игорем Безденежных. Когда как получается. Смолов рассказывал, что в Испании все время проводит дома и выйти может только в магазин. А за появление на улице без уважительной причины в стране грозит штраф размером в 600 €.

Федя старается не унывать: читает, играет в компьютер, разумеется, выполняет какие-то упражнения. Но отчаяния в его голосе не услышал, скорее, он пытается ко всему относиться философски. Конечно, обидно, что Смолов только заиграл в Испании, как сезон остановили. С другой стороны, в подобной ситуации сейчас оказались все футболисты. Например, мы в «Уфе» два месяца сидели на сборах, чтобы отыграть три матча и уйти на карантин.

Давыдов тоже сидит дома вместе с женой. Выходят только в магазин. Чемпионат страны там приостановили на неопределенный срок. Две недели футболисты в Болгарии вообще не тренировались, сейчас же занимаются четыре дня в неделю, а три — отдыхают.

Ранее Кротов поделился мнением о том, чем сам занимается во время карантина из-за коронавируса.

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:48
Странно, что за Смолова говорит какой то кротов.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:39
Конечно, обидно, что Смолов только заиграл в Испании.......
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Заиграл - это ну очень громко сказано!!!
drug01
drug01
сегодня в 17:29
Федор не унывает!!!!
particular
particular
сегодня в 16:25
Федя, вот уже несколько лет не унывает и не надрывается... А вся его философия нацарапана на его теле...
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