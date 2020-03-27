Кротов: «Смолов старается относиться ко всему философски»

Форвард «Уфы» рассказал, как нападающие «Сельты» и софийского ЦСКА проводят время на карантине:

Играю в Counter-Strike с Федором Смоловым, Денисом Давыдовым, который сейчас выступает в Болгарии, с Игорем Безденежных. Когда как получается. Смолов рассказывал, что в Испании все время проводит дома и выйти может только в магазин. А за появление на улице без уважительной причины в стране грозит штраф размером в 600 €.

Федя старается не унывать: читает, играет в компьютер, разумеется, выполняет какие-то упражнения. Но отчаяния в его голосе не услышал, скорее, он пытается ко всему относиться философски. Конечно, обидно, что Смолов только заиграл в Испании, как сезон остановили. С другой стороны, в подобной ситуации сейчас оказались все футболисты. Например, мы в «Уфе» два месяца сидели на сборах, чтобы отыграть три матча и уйти на карантин.

Давыдов тоже сидит дома вместе с женой. Выходят только в магазин. Чемпионат страны там приостановили на неопределенный срок. Две недели футболисты в Болгарии вообще не тренировались, сейчас же занимаются четыре дня в неделю, а три — отдыхают.