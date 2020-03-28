Футболисты сборной России дали советы по профилактике коронавируса

Футболисты сборной России дали советы по профилактике коронавирусной инфекции.
Предупреждён – значит вооружён. #НашиПарни очень доходчиво рассказали о профилактике коронавируса. #СборнаяРоссии pic.twitter.com/6wfh9T1J1F
— Сборная России (@TeamRussia) March 28, 2020
Предупреждён – значит вооружён. #НашиПарни очень доходчиво рассказали о профилактике коронавируса. #СборнаяРоссии pic.twitter.com/6wfh9T1J1F
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