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Футболисты сборной России дали советы по профилактике коронавируса

сегодня, 09:13

Футболисты сборной России дали советы по профилактике коронавирусной инфекции

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:48, ред.
От футболистов медицинские советы мы выслушали....
Теперь ждём от медиков рекомендаций как играть в футбол...
VIPded
VIPded
сегодня в 09:32
всем Здоровья!!!
mortid
mortid
сегодня в 09:25
Идиотизм. Без вас хватает советчиков.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:19
Эксперты в заболеваниях?))
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