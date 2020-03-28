Мартинес: «Азар полностью адаптировался в „Реале“, но ему мешают травмы»

Главный тренер сборной Бельгии поделился мнением о неудачных обстоятельствах в карьере вингера «Реала» после его перехода в мадридский клуб из «Челси» летом прошлого года.

Азар полностью адаптировался к чемпионату Испании и «Реалу», но ему сильно мешают травмы. Ему очень не повезло. А ведь удача — одна из важных составляющих футбола. В текущем сезоне Эден пропустил больше матчей, чем за восемь лет в «Челси».

Уверен, что это просто плохое стечение обстоятельств и в скором времени все изменится. Думаю, что у Азара получится стать ключевой фигурой как в «Реале», так и в сборной Бельгии.