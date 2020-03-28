ГлавнаяНовости

Мартинес: «Азар полностью адаптировался в „Реале“, но ему мешают травмы»

сегодня, 17:50

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением о неудачных обстоятельствах в карьере вингера «Реала» Эдена Азара после его перехода в мадридский клуб из «Челси» летом прошлого года.

Азар полностью адаптировался к чемпионату Испании и «Реалу», но ему сильно мешают травмы. Ему очень не повезло. А ведь удача — одна из важных составляющих футбола. В текущем сезоне Эден пропустил больше матчей, чем за восемь лет в «Челси».

Уверен, что это просто плохое стечение обстоятельств и в скором времени все изменится. Думаю, что у Азара получится стать ключевой фигурой как в «Реале», так и в сборной Бельгии.

Недавно и сам Азар заявил, что нынешний сезон для него получился «тухлым». 

Все новости
Огбонна: «Англия недооценила проблему коронавируса, смеясь над Италией»
Сегодня, 20:13 Комментарии0
Степанович: «Йович делает всё, чтобы разрушить свою карьеру!»
Сегодня, 20:13 Комментарии0
Кака: «Очень грустно видеть Роналдиньо в таком положении»
Сегодня, 19:57 Комментарии1
Каррагер: «Насмешки над тренерами отвратительны и позорны»
Сегодня, 19:46 Комментарии1
Санья: «Фабрегас не был примером для подражания в „Арсенале“»
Сегодня, 19:27 Комментарии1
Милевский: «Странно, что в Белоруссии продолжают проводить матчи»
Сегодня, 19:24 Комментарии1
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100