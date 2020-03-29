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Аньелли намекнул, что не примет Скудетто, если сезон завершится досрочно

сегодня, 09:25

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли намекнул, что клуб не примет Скудетто, если сезон завершится досрочно, а победителей будут распределять по текущему положению в таблице. 

В данный момент «Юве» возглавляет таблицу Серии А. Аньелли в своем Твиттере «лайкнул» сообщение, в котором было утверждение, чтобы было бы здорово отказаться от трофея, если не будет возможности доиграть сезон до конца. 

Ранее Андреа Аньелли выступил с обращением к европейским клубам и предупредил их об угрозе в связи с пандемией коронавируса.

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Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 11:24
Правельно. Завоевывать трофеи надо на поле. Кому нужно такое кабенетное чемпеонство? Только Барса выпрашивает имея в Ла лиге отрыв от Реала всего в 2 очка и проиграв ему по личным встречам.
Псевдо Турин
Псевдо Турин
сегодня в 11:20
Почему мы должны отказаться от титула?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:26
"Аньелли в своем Твиттере «лайкнул» сообщение"
ахаха... лайк-это серьезно)))))
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