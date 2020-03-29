Аньелли намекнул, что не примет Скудетто, если сезон завершится досрочно

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сегодня, 09:25

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли намекнул, что клуб не примет Скудетто, если сезон завершится досрочно, а победителей будут распределять по текущему положению в таблице.

В данный момент «Юве» возглавляет таблицу Серии А. Аньелли в своем Твиттере «лайкнул» сообщение, в котором было утверждение, чтобы было бы здорово отказаться от трофея, если не будет возможности доиграть сезон до конца.

Ранее Андреа Аньелли выступил с обращением к европейским клубам и предупредил их об угрозе в связи с пандемией коронавируса.