Атака на Йовича

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вчера, 23:09

Во времена потрясений сложно сказать, какой резонанс будет иметь любая мельчайшая деталь. «Соккер.ру» — о том, как опрометчивый поступок сербского юноши может стоить ему карьеры.

Взлет Луки Йовича был стремительным. В сезоне-2018/19 22-летний сербский форвард блеснул в составе франкфуртского «Айнтрахта» и удивил всю футбольную Европу, забив 17 голов и сделав шесть голевых передач в 32 матчах. За Йовичем тут же началась охота со стороны грандов. И преуспел в этом забеге «Реал», который давно мечтает слезть с «иглы Бензема» и обрести стабильного результативного центрфорварда. На Йовича и делалась ставка, поэтому мадридцы без всякого стеснения и сомнения вывалили на стол 60 миллионов евро.

Вряд ли кто-то ожидал, что Лука мигом освоится в составе топового клуба и вытеснит даже хромающего Карима Бензема, но были и такие, кто ждал чуда, выстрела, который случился в свое время с Килианом Мбаппе в ПСЖ , а чуть позже – в дортмундской «Боруссии» у Эрлинга Холанда. Йович так не бахнул, хотя поначалу в «Реале» старались его использовать. Потом игровое время Луки шло на спад, стали появляться слухи о том, что серба заберут в аренду, особый интерес проявлял «Наполи». Зимой с арендой не сложилось, а играть Лука выходил все меньше.

В итоге он провел 15 матчей, проводя в среднем за игру на поле всего 26 минут, забил два мяча и сделал один голевой пас. В общем, в историю не вошел. Зато он в нее вляпался, когда началась суматоха и паника с коронавирусом. Падение Йовича началось две недели назад, когда мало кто представлял, чем для мира ситуация обернется. Серб тогда признался, что контактировал с зараженным:

Сегодня утром мы пришли на тренировку, но прибыли люди из руководства и сказали, что в ближайшие две недели тренировок не будет, что все должны разъехаться по домам и не покидать Мадрид. Поскольку я был травмирован и не тренировался в течение последних 2-3 дней, я использовал те же восстановительные бассейны, что и игрок, заражённый коронавирусом. Но у меня нет симптомов, я правда хорошо себя чувствую. Ждём решения клуба.

Заметьте, он сам говорит о том, что предписано не покидать Мадрид. Взятые у него анализы показали, что COVID-19 в организме Йовича отсутствует. Тем не менее, всех игроков баскетбольного и футбольного «Реала» посадили на двухнедельный карантин к тому моменту. И своей фразой Йович показывает, что до него информация была доведена. Но Лука все же улетел в Сербию, нарушив условия карантина, после чего стал вовсю публиковать в соцсетях фотографии того, как веселится со своей девушкой, которая, как оказалось, ждет ребенка, в различных заведениях. Такое поведение в Сербии и Испании сочли безответственным как минимум.

Высказался даже президент Сербии Александр Вучич, который пригрозил Йовичу санкциями вплоть до ареста, если тот не прекратит недооценивать опасность своего поведения для окружающих в первую очередь. Это поведение еще вызывало раздражение тем, что было похоже на пир во время чумы. Йович сразу же дал развернутое объяснение, рассказав, что отправился в Сербию, чтобы помогать своей стране, чтобы поддержать соотечественников. Он извинился, а позднее стал рассказывать, что его фото в публичных местах были сделаны давно – это выкладывать он их принялся только сейчас.

Лука намекнул даже, что до него якобы не донесли достоверную информацию о том, как он должен был себя вести. Тут не очень понятно: он обвиняет руководство «Реала» и испанскую сторону, либо сербскую. В любом случае ком недовольства Йовичем нарастал, поскольку пандемия коронавируса набирала обороты, дело становилось все серьезнее, а отсутствие новостей из мира спорта заставляло акцентировать внимание на таких вот околоспортивных историях, особенно завязанных на теме коронавируса. На фоне гиперответственных спортсменов, которые еще и помогают врачам, социальным работникам, поступок Йовича еще больше выделялся негативом. Пришлось даже его отцу вступиться:

Лука прошел два теста, оба из которых имели отрицательный результат. Однако произошло недопонимание. Он не знал, что не может покидать страну, а теперь из него делают преступника. Если теперь он должен сесть в тюрьму — так посадите! Я соглашусь с мнением президента и премьер-министра Сербии, но только если он виноват. Лука прилетел в Белград и сразу же закрылся дома. Фотографии, где он веселится с девушкой, сняты несколько месяцев назад в Испании. Он приехал в Сербию к своей семье, не только ради девушки. Он хотел побыть рядом с самыми близкими ему людьми в Сербии. Как семья мы поддерживаем Луку и его решение. Если люди хотят критиковать Луку, пусть делают это цивилизованно. Мне не больно от этой критики, потому что я знаю правду. Ситуация раздута.

И когда вихрь суеты в плотном информационном потоке сместился с Йовича на другие темы, масло в огонь прилетело с неожиданной стороны – от бывшего тренера «Айнтрахта», «Байера» и «Атлетика» Драгослава Степановича:

Этот парень делает все, чтобы разрушить свою карьеру! Лука работает против самого себя! Ему повезло, что Ади Хюттер дал ему шанс в «Айнтрахте», а затем он перешел в «Реал», оформив крупнейший трансфер в истории Сербии. Не могу поверить, что парень делает это сам с собой. Я читал сербские газеты и знаю о его жизни в прошлом, знаю о его жертвах. Он спал с отцом в машине, чтобы утром потренироваться в «Црвене Звезде». А теперь происходит вот это... Ему говорят, что действует карантин, а он делает вид, что он не понял! Ему лучше молчать и ничего не говорить. Не могу поверить в это.

Мнения вокруг этой истории разделились на несколько крупных частей. Одни утверждают, что Йович поступил опрометчиво, но недооценил угрозу, искренне раскаялся, да и кто не ошибается-то. Другие уверены, что вообще ничего страшного не произошло, потому что наверняка каждый второй-третий нарушает или нарушал наложенные ограничения, а тему раздули сознательно из-за нехватки предметов для обсуждения. Третьи убеждены, что Йович сознательно пренебрег мерами предосторожности и подверг риску себя и окружающих. Они обычно выступают за максимально жесткие санкции. Ну а для «Реала» эта история может стать поводом расстаться с Йовичем, который и по игре не убеждал, а теперь еще и репутационно проштрафился. Желающие купить Луку найдутся наверняка, но это уже совсем другая история.