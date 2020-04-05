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Защитник «Лиона»: «То, что происходит сейчас, — это не каникулы»

вчера, 12:55

Защитник «Лиона» Рафаэл поделился мнением о карантинных мерах в связи с пандемией коронавируса. 

Не буду врать, всё это выбивает из равновесия. Появляется новый ритм жизни, новые привычки, возникают новые риски. Нужно быть очень осторожным, чтобы не зачастить с походами к холодильнику. Снижение зарплаты? Я бы принял эту меру, но всё должно быть сделано демократическим путём. Нам нужно голосование и открытое обсуждение.

Что касается возобновления чемпионата, то есть много вопросов. Как часто мы будем играть? Начнется ли новый сезон сразу после того, как мы завершим нынешний? Считаю, что мы имеем право на настоящий отпуск, чтобы освободить голову от лишних мыслей. То, что происходит сейчас, — это не каникулы. Я сижу дома, ничего не делаю, не могу гулять с семьёй и друзьями.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:08
Хорошо когда холодильник полный.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 13:03
Все отречены от привычных дел так, что ты не один и надо пережить это гнусное время.
drug01
drug01
вчера в 12:57
просто отдых?
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