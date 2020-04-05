Трамп рассчитывает на скорое возобновление соревнований в США

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вчера, 12:02

Президент США Дональд Трамп после встречи с руководителями ведущих спортивных лиг страны заявил, что рассчитывает на скорое возобновление соревнований, несмотря на бушующую пандемию коронавируса.

Я хочу, чтобы фанаты вернулись на трибуны. Очевидно, что пока это невозможно, но это произойдет так скоро, как только мы будем к этому готовы. Я не могу назвать вам дату, но думаю, что это случится скорее раньше, чем позже.