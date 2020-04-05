Трамп рассчитывает на скорое возобновление соревнований в США

Президент США Дональд Трамп после встречи с руководителями ведущих спортивных лиг страны заявил, что рассчитывает на скорое возобновление соревнований, несмотря на бушующую пандемию коронавируса.
Я хочу, чтобы фанаты вернулись на трибуны. Очевидно, что пока это невозможно, но это произойдет так скоро, как только мы будем к этому готовы. Я не могу назвать вам дату, но думаю, что это случится скорее раньше, чем позже.
Сезон главной футбольной лиги США стартовал 29 февраля, но затем был приостановлен из-за эпидемии. Недавно в МЛС был зарегистрирован первый случай коронавируса у футболиста.
Это ещё один метод управления массами. Завтра введут закон об обязательном вакцинации от вируса, а что это будет за раствор? По стерилизации населения? Нет доверия людям, которые десятилетиями не заботились о людях. Они отстаивают интересы большого бизнеса. Поэтому, я в этот массовый психоз не верю.
Это ещё один метод управления массами. Завтра введут закон об обязательном вакцинации от вируса, а что это будет за раствор? По стерилизации населения? Нет доверия людям, которые десятилетиями не заботились о людях. Они отстаивают интересы большого бизнеса. Поэтому, я в этот массовый психоз не верю.
Мы не можем объявить всех врачей шарлатанами, даже, если признать, что все Правительства занимаются в первую очередь лоббированием бизнеса.
Мы не можем объявить всех врачей шарлатанами, даже, если признать, что все Правительства занимаются в первую очередь лоббированием бизнеса.
Говоря о смертности в странах, у тебя есть данные сколько человек умирало за сутки в такое же время прошлого года? В этом году всех списывают на коронавирус и создают искусственный хаос
Говоря о смертности в странах, у тебя есть данные сколько человек умирало за сутки в такое же время прошлого года? В этом году всех списывают на коронавирус и создают искусственный хаос
И, как и Германия, они не хотят, чтобы после кризиса с COVID по ним ударил еще и жестокий экономический кризис, поэтому и те, и другие только ограничили социальную дистанцию, а не остановили бизнесы и прекратили производства.
Ты смотри Киселева, но и головой тоже думай, сопоставляй цифры.
И, как и Германия, они не хотят, чтобы после кризиса с COVID по ним ударил еще и жестокий экономический кризис, поэтому и те, и другие только ограничили социальную дистанцию, а не остановили бизнесы и прекратили производства.
Ты смотри Киселева, но и головой тоже думай, сопоставляй цифры.