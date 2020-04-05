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Трамп рассчитывает на скорое возобновление соревнований в США

вчера, 12:02

Президент США Дональд Трамп после встречи с руководителями ведущих спортивных лиг страны заявил, что рассчитывает на скорое возобновление соревнований, несмотря на бушующую пандемию коронавируса.

Я хочу, чтобы фанаты вернулись на трибуны. Очевидно, что пока это невозможно, но это произойдет так скоро, как только мы будем к этому готовы. Я не могу назвать вам дату, но думаю, что это случится скорее раньше, чем позже.

Сезон главной футбольной лиги США стартовал 29 февраля, но затем был приостановлен из-за эпидемии. Недавно в МЛС был зарегистрирован первый случай коронавируса у футболиста.

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Agamaga
Agamaga ответил Еноты за Арсенал
вчера в 18:11
В глобальный заговор всех известных вирусологов и эпидемиологов я верю даже меньше, чем в глобальный заговор Правительств. И еще - локдауном в Юхане и стратегией защиты Китая занимался академик, который в свое время остановил эпидемию SARS, просветительской работой по вирусу в постсоветском пространстве занимаются доктора Комаровский и т.п.. Они не читают новости в первую очередь, а читают медицинские отчеты (как ты знаешь или не знаешь, по совместному решению ввиду пандемии все научные работы по COVIDб кроме специфических по созданию патентованных лекарств, выкладываются в общий доступ для любого человека на Земле, врача или нет) Мы не можем объявить всех врачей шарлатанами, даже, если признать, что все Правительства занимаются в первую очередь лоббированием бизнеса.
Я слышу разные версии, но доказательств нет. Число заболевших коронавирусом как посчитали? Многие инфекционные центры пустуют, но нам вещают, что строят многотысячные боксы, что грузовиками хоронят умерших. Где они все? Не все врачи шарлатаны, верю, но те кто в теме они шарлатаны. Также и те страны, чьи президенты прогнулись и оказались шарлатанами передают ложные данные. Беларусы как жили спокойно так и живут.
Это ещё один метод управления массами. Завтра введут закон об обязательном вакцинации от вируса, а что это будет за раствор? По стерилизации населения? Нет доверия людям, которые десятилетиями не заботились о людях. Они отстаивают интересы большого бизнеса. Поэтому, я в этот массовый психоз не верю.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил Agamaga
вчера в 16:26, ред.
Ты эти трупы видишь только по телеку. Как преподнесли, так и заговорил. Белоруссия в другой вселенной живёт? Или по-твоему они специально умалчивает? Чем ты мне докажешь наличие этого недовируса? Что без вируса в Италии умирало 1700 чел, что с "вирусом" в этом году. Всех списывают под вирус, смешно.
В глобальный заговор всех известных вирусологов и эпидемиологов я верю даже меньше, чем в глобальный заговор Правительств. И еще - локдауном в Юхане и стратегией защиты Китая занимался академик, который в свое время остановил эпидемию SARS, просветительской работой по вирусу в постсоветском пространстве занимаются доктора Комаровский и т.п.. Они не читают новости в первую очередь, а читают медицинские отчеты (как ты знаешь или не знаешь, по совместному решению ввиду пандемии все научные работы по COVIDб кроме специфических по созданию патентованных лекарств, выкладываются в общий доступ для любого человека на Земле, врача или нет)

Мы не можем объявить всех врачей шарлатанами, даже, если признать, что все Правительства занимаются в первую очередь лоббированием бизнеса.
Agamaga
Agamaga ответил Еноты за Арсенал
вчера в 16:04
В прошлом году тоже приходилось рефрижераторы пригонять, чтобы трупы вывозить, как в Нью-Йорке? И складировать их штабелями, как в Италии? Не неси совсем уж чушь. Всплеск смертности в Италии в 5-6 раз, они уже озвучивали не раз. Факт в том, что многие люди, которые и так на выход смотрели, ускоренно выпилились от COVID, хотя они и так не дожили бы до конца года, вероятно, это да.
Ты эти трупы видишь только по телеку. Как преподнесли, так и заговорил. Белоруссия в другой вселенной живёт? Или по-твоему они специально умалчивает? Чем ты мне докажешь наличие этого недовируса? Что без вируса в Италии умирало 1700 чел, что с "вирусом" в этом году. Всех списывают под вирус, смешно.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил Agamaga
вчера в 15:54, ред.
А батька Лукашенко ложил на Covid - 19. Говоря о смертности в странах, у тебя есть данные сколько человек умирало за сутки в такое же время прошлого года? В этом году всех списывают на коронавирус и создают искусственный хаос
В прошлом году тоже приходилось рефрижераторы пригонять, чтобы трупы вывозить, как в Нью-Йорке? И складировать их штабелями, как в Италии? Не неси совсем уж чушь. Всплеск смертности в Италии в 5-6 раз, они уже озвучивали не раз. Факт в том, что многие люди, которые и так на выход смотрели, ускоренно выпилились от COVID, хотя они и так не дожили бы до конца года, вероятно, это да.
Agamaga
Agamaga ответил Еноты за Арсенал
вчера в 15:53
У них цифры по смертности на уровне Германии пока что. Просто умножь цифры заболеваемости и смертности в Германии на 4.5 (соотношение населения). А в Нью-Йорке прирост тяжелых случаев уже идет на спад. И, как и Германия, они не хотят, чтобы после кризиса с COVID по ним ударил еще и жестокий экономический кризис, поэтому и те, и другие только ограничили социальную дистанцию, а не остановили бизнесы и прекратили производства. Ты смотри Киселева, но и головой тоже думай, сопоставляй цифры.
А батька Лукашенко ложил на Covid - 19.
Говоря о смертности в странах, у тебя есть данные сколько человек умирало за сутки в такое же время прошлого года? В этом году всех списывают на коронавирус и создают искусственный хаос
Mangur
Mangur
вчера в 15:12
Без комментариев
нечитайло
нечитайло
вчера в 15:10
Все хотим
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил Faustello
вчера в 15:04
Батько: а я вируса и не вижу вокруг!
А как он может увидеть, он с тех пор, как дал всем совет хлопать рюмку водки и залезать на трактор для лечения сам к нему пристрастился, сначала хлопал и залезал, потом хлопал две и залезал уже с некоторым трудом, сейчас хлопает пять и залезает уже под трактор)
Faustello
Faustello
вчера в 15:02
Батько: а я вируса и не вижу вокруг!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил ПерекатиПоле
вчера в 14:46
Трамп все же отбитый дед покруче нашего. У них самое большое количество заражённых, люди мрут как мухи, у госпиталей передвижные рефрижераторы для трупов стоят, а он о возобновлении соревнований думает. Чудак в общем.
У них цифры по смертности на уровне Германии пока что. Просто умножь цифры заболеваемости и смертности в Германии на 4.5 (соотношение населения). А в Нью-Йорке прирост тяжелых случаев уже идет на спад.

И, как и Германия, они не хотят, чтобы после кризиса с COVID по ним ударил еще и жестокий экономический кризис, поэтому и те, и другие только ограничили социальную дистанцию, а не остановили бизнесы и прекратили производства.

Ты смотри Киселева, но и головой тоже думай, сопоставляй цифры.
Ravshan878
Ravshan878 ответил КЭТиК
вчера в 14:42
Не смешно.
Ну да.Не до шутки.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
вчера в 13:19
Трамп все же отбитый дед покруче нашего. У них самое большое количество заражённых, люди мрут как мухи, у госпиталей передвижные рефрижераторы для трупов стоят, а он о возобновлении соревнований думает. Чудак в общем.
Брулин
Брулин
вчера в 13:13
Ну слава богу, а то уже надоело без спорта сидеть. Первый раз у меня такое..
ДСА
ДСА
вчера в 13:07, ред.
Почисят нацию и возобновят.
ArgonS
ArgonS
вчера в 12:51
Сначала заразу распустил по миру, теперь чего-то ждет.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 12:34
трамп может)) он тоже чудит не по детски))
VIPded
VIPded
вчера в 12:28
Может ниочем...)))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:05
Не смешно.
112910415
112910415
вчера в 12:05
в ближайшие 3-4 недели - точно нет
beefs
beefs
вчера в 12:05
все ожидают...
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