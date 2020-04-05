Раньери: «Подготовка к возобновлению сезона займет недели»

Главный тренер «Сампдории» прокомментировал возможное возобновление сезона.

Подготовка к возобновлению сезона займет недели. Придется играть по три игры в неделю. Это было бы очень сложно реализовать даже до появления коронавируса.

Правительство может сказать, что мы можем возобновить сезон, но решать этот вопрос должны врачи. Обязанность врачей состоит в том, чтобы восстановить полную физическую форму каждого спортсмена. Не просто общий осмотр, а тщательный анализ работы сердца. Мы не будем шутить со здоровьем спортсменов.