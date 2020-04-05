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Раньери: «Подготовка к возобновлению сезона займет недели»

вчера, 11:55

Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери прокомментировал возможное возобновление сезона

Подготовка к возобновлению сезона займет недели. Придется играть по три игры в неделю. Это было бы очень сложно реализовать даже до появления коронавируса. 

Правительство может сказать, что мы можем возобновить сезон, но решать этот вопрос должны врачи. Обязанность врачей состоит в том, чтобы восстановить полную физическую форму каждого спортсмена. Не просто общий осмотр, а тщательный анализ работы сердца. Мы не будем шутить со здоровьем спортсменов. 

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Все комментарии
Aguer
Aguer
вчера в 17:14
Это так.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 13:07
Старик знает, что говорит.
112910415
112910415
вчера в 12:50
да, разумеется.
будем ждать этих самых недель !
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 12:06, ред.
тебе то какая разница?? вам ни чего не светит кроме вылета))
drug01
drug01
вчера в 11:56
хорошо
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