Кумбулла: «Когда я был молодым, в моей спальне был плакат с Кьеллини»

Защитник «Вероны» в интервью Corriere della Sera признался, что оборонец «Ювентуса» является его футбольным идолом.

Когда я был молодым, в моей спальне был плакат с изображением Кьеллини.

Я всегда восхищался его решимостью и желанием совершенствоваться. Он настоящий воин на поле.

Нападающий, который больше всего доставлял мне неприятностей? Это Дибала. Из-за его физических и технических характеристик. Он как канатоходец.