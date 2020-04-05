Кумбулла: «Когда я был молодым, в моей спальне был плакат с Кьеллини»

Защитник «Вероны» Мараш Кумбулла в интервью Corriere della Sera признался, что оборонец «Ювентуса» Джорджо Кьеллини является его футбольным идолом.
Когда я был молодым, в моей спальне был плакат с изображением Кьеллини.
Я всегда восхищался его решимостью и желанием совершенствоваться. Он настоящий воин на поле.
Нападающий, который больше всего доставлял мне неприятностей? Это Дибала. Из-за его физических и технических характеристик. Он как канатоходец.
Недавно ходили разговоры, что Кумбулла может продолжить карьеру в «Наполи».