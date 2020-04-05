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Кумбулла: «Когда я был молодым, в моей спальне был плакат с Кьеллини»

вчера, 11:16

Защитник «Вероны» Мараш Кумбулла в интервью Corriere della Sera признался, что оборонец «Ювентуса» Джорджо Кьеллини является его футбольным идолом. 

Когда я был молодым, в моей спальне был плакат с изображением Кьеллини. 

Я всегда восхищался его решимостью и желанием совершенствоваться. Он настоящий воин на поле. 

Нападающий, который больше всего доставлял мне неприятностей? Это Дибала. Из-за его физических и технических характеристик. Он как канатоходец. 

Недавно ходили разговоры, что Кумбулла может продолжить карьеру в «Наполи».  

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 11:26
Когда я был молодым, прикольно, Кумбулле всего 20 лет.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 11:25
Когда я был молодым...
shlomo
shlomo
вчера в 11:19
Похвально
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