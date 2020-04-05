Коади: «Я сделал бы всё, чтобы доиграть сезон»

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вчера, 10:54

Капитан «Вулверхэмптона» в общении с BBC 5 Live заявил, что хочет, чтобы нынешний сезон был доигран.

Честно говоря, я сделал бы всё, чтобы доиграть сезон. Я сделал бы абсолютно всё. У нас был отличный сезон – мы любили каждую его часть. У нас были поразительные выступления в Европе, хорошие выступления в Премьер-Лиге. Было несколько взлетов и падений, но мы над этим работаем. Я сделал бы всё, чтобы сезон был доигран. Что касается матчей без болельщиков, я понимаю, что иногда это должно происходить.

Английская Премьер-Лига, как и большинство других национальных первенств в Европе, приостановлена из-за пандемии коронавируса. «Вулверхэмптон» набрал 43 очка и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата.