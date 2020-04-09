Ансальди: «Я бы хотел играть до 40 лет»

33-летний защитник «Торино» признался, что планирует играть в футбол до 40 лет.

Я очень рад быть в «Торино», меня здесь все любят. И всегда проще играть, когда вы чувствуете поддержку в команде и в городе. Качество моих выступлений растет от сезона к сезону благодаря доверию.

Если Бог этого захочет, а президент клуба разрешит мне продолжать выступать, то я бы хотел играть до 40 лет.