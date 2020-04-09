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Ансальди: «Я бы хотел играть до 40 лет»

вчера, 14:58

33-летний защитник «Торино» Кристиан Ансальди признался, что планирует играть в футбол до 40 лет. 

Я очень рад быть в «Торино», меня здесь все любят. И всегда проще играть, когда вы чувствуете поддержку в команде и в городе. Качество моих выступлений растет от сезона к сезону благодаря доверию.

Если Бог этого захочет, а президент клуба разрешит мне продолжать выступать, то я бы хотел играть до 40 лет. 

Ранее стало известно, что «Торино» желает продлить контракт с Ансальди

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Все комментарии
Clavан
Clavан ответил Leha-ha50
вчера в 21:41
Бюджет Зенита глупо сравнивать с армейским. Где обещанные топ 10 ??? А где обещанная ЛЧ??? Деньги народные на ветер???
А кто знает армейский бюджет, который составляют урки и сионисты на государственном уровне?
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Судья Иванов
вчера в 18:02
Вильяреал сравнивать с Ференцварошем все равно что слона с мухой.
Бюджет Зенита глупо сравнивать с армейским. Где обещанные топ 10 ??? А где обещанная ЛЧ???
Деньги народные на ветер???
Aerobniy
Aerobniy
вчера в 17:03
Тогда тебе в спартак.
Jin-Ho
Jin-Ho
вчера в 15:40
пусть твои желания сбудуться
Судья Иванов
Судья Иванов ответил Leha-ha50
вчера в 15:20
Или в Вильярреале для игры с Зенитом.
Вильяреал сравнивать с Ференцварошем все равно что слона с мухой.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Михаил Славнов
вчера в 15:18
Где нибудь в Ференцвароше для игры с цска можно и до 50-и играть.
Или в Вильярреале для игры с Зенитом.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 15:18
Играй уже до 60-ти.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
вчера в 15:10
Где нибудь в Ференцвароше для игры с цска можно и до 50-и играть.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 15:02
возможно всё!!
Aerobniy
Aerobniy
вчера в 14:59, ред.
Не получится.
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