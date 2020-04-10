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Игрок «Ибицы» разработал респиратор для помощи больным COVID-19

сегодня, 08:41

Полузащитник «Ибицы» Алекс Кинтанилья принял участие в разработке специального респиратора, предназначенного для помощи больным коронавирусом. Этот респиратор может заменить аппарат ИВЛ.

Кинтанилья имеет навыки промышленного инженера и специалиста по жидкостям. Он руководил разработкой респиратора в течение 19 дней по 12 часов в сутки. Кинтанилья через видеосвязь сотрудничал с коллегами из Мадрида, Нанта, Бильбао, Кадиса и Галисии.

Кинтанилья прокомментировал эту разработку:

Он не вентилирует в отличие от простых респираторов, однако он увеличивает среднее давление, что дает лучшие результаты. Он намного дешевле ИВЛ. Мы будем продавать их по себестоимости, не ищя себе выгоды.

Отмечается, что стоимость этого специального респиратора составляет 2 тысячи евро, что в 10 раз дешевле обычного. 

Футболисты по-разному стараются внести свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Так, защитник «Спартака» Айртон выставил свою футболку на аукцион.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:09
Молодец!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:45
гений)))
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