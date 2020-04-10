Игрок «Ибицы» разработал респиратор для помощи больным COVID-19

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Полузащитник «Ибицы» принял участие в разработке специального респиратора, предназначенного для помощи больным коронавирусом. Этот респиратор может заменить аппарат ИВЛ.

Кинтанилья имеет навыки промышленного инженера и специалиста по жидкостям. Он руководил разработкой респиратора в течение 19 дней по 12 часов в сутки. Кинтанилья через видеосвязь сотрудничал с коллегами из Мадрида, Нанта, Бильбао, Кадиса и Галисии.

Кинтанилья прокомментировал эту разработку:

Он не вентилирует в отличие от простых респираторов, однако он увеличивает среднее давление, что дает лучшие результаты. Он намного дешевле ИВЛ. Мы будем продавать их по себестоимости, не ищя себе выгоды.

👏El futbolista Álex Quintanilla, otro héroe ante el coronavirus



🔵El central diseñó y desarrolló un respirador: distinto, barato y eficiente



📻Hablamos con él ya en #ADiario: https://t.co/ilgsizI4uT pic.twitter.com/6j6nHhkcT7 — Radio MARCA (@RadioMARCA) April 9, 2020

Отмечается, что стоимость этого специального респиратора составляет 2 тысячи евро, что в 10 раз дешевле обычного.

Футболисты по-разному стараются внести свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Так, защитник «Спартака» Айртон выставил свою футболку на аукцион.