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Ла Лигу могут завершить на Канарских островах

сегодня, 09:04

Ассоциация отельеров города Тенерифе выступила с предложением в адрес Федерации футбола Испании и руководства Ла лиги доиграть чемпионат страны на Канарских островах.

Представители ассоциации выдвинули это предложение, опираясь на изолированность островов от материковой Испании. Также на Канарах есть много гостиниц, что позволит разместить 42 команды высшего дивизиона и Сегунды.

Напомним, что чемпионат Испании был приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. 

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Все комментарии
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответил Dirty_Harry
сегодня в 14:39
Интер не потянет семейку Месси, пусть и дальше Барселону доит
Чего? Интер платит Конте - 30 лямов!
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответил Керосинщик против Князя
сегодня в 14:23
Месси с каталонского корабля бежит в Милан. Крыса все чувствует, только своим персофанам лапшу вешает.
Интер не потянет семейку Месси, пусть и дальше Барселону доит
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:55
а отчего не на луне?)))
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
сегодня в 11:10
Месси с каталонского корабля бежит в Милан. Крыса все чувствует, только своим персофанам лапшу вешает.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 10:45
Многие мечтают попасть на Канары.
Аpбитр
Аpбитр ответил Scuderia Ferrаri
сегодня в 10:33
А если пользователь в перманенте?
Вся информация удаляется и посмотреть никак.
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответил Аpбитр
сегодня в 10:30, ред.
А если пользователь в перманенте?
112910415
112910415
сегодня в 10:18
отличное место
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:11
А лучше на Колыме.
Аpбитр
Аpбитр ответил Scuderia Ferrаri
сегодня в 09:26
Здравствуйте. Как узнать номер аккаунта по нику, кроме как посмотреть комментарии? Ну типа у меня 322324
Добрый день.
Никак, так и смотрите.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:25, ред.
Домашние матчи играть на арене "Тенерифе" а гостевые на арене "Лас Пальмоса".......
Учитывая что осталось сыграть 12 туров... - то оставшиеся 120 игр будут играть на Канарах примерно до сентября 2024-го года........))))
....или доигрывать прямо на пляже Лас Пальмоса....
Comdiv
Comdiv
сегодня в 09:21
Не плохо та завершить сезон.
ОПС
ОПС
сегодня в 09:19, ред.
Было бы интересно и занятно.
beefs
beefs
сегодня в 09:18
интересное предложение
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответил Александр Ерёменко
сегодня в 09:17
Другой вариант, это Антарктида: быстро поставить там крытые манежы, полярников на трибуны в качестве болельщиков и доиграть чемпионат.
Ещё проще вариант, нанести разметку и поставить ворота, а пингвины будут зрителями.
Чилийцы уже там играют.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 09:12
Выглядит конечно фантастически, но история доказывает, что даже фантастические романы со временем превращаются в реалии.
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
сегодня в 09:11
Другой вариант, это Антарктида: быстро поставить там крытые манежы, полярников на трибуны в качестве болельщиков и доиграть чемпионат.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:06
Давайте в Сочи!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:05
Тоже вариант
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:04, ред.
...а могут и не завершить...
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