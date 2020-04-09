Ла Лигу могут завершить на Канарских островах

Ассоциация отельеров города Тенерифе выступила с предложением в адрес Федерации футбола Испании и руководства Ла лиги доиграть чемпионат страны на Канарских островах.
Представители ассоциации выдвинули это предложение, опираясь на изолированность островов от материковой Испании. Также на Канарах есть много гостиниц, что позволит разместить 42 команды высшего дивизиона и Сегунды.
Напомним, что чемпионат Испании был приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.
Никак, так и смотрите.
Никак, так и смотрите.
Учитывая что осталось сыграть 12 туров... - то оставшиеся 120 игр будут играть на Канарах примерно до сентября 2024-го года........))))
....или доигрывать прямо на пляже Лас Пальмоса....
Учитывая что осталось сыграть 12 туров... - то оставшиеся 120 игр будут играть на Канарах примерно до сентября 2024-го года........))))
....или доигрывать прямо на пляже Лас Пальмоса....
Чилийцы уже там играют.
https://youtu.be/CSYnjTjf-c8
Чилийцы уже там играют.