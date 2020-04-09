Ла Лигу могут завершить на Канарских островах

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сегодня, 09:04

Ассоциация отельеров города Тенерифе выступила с предложением в адрес Федерации футбола Испании и руководства Ла лиги доиграть чемпионат страны на Канарских островах.

Представители ассоциации выдвинули это предложение, опираясь на изолированность островов от материковой Испании. Также на Канарах есть много гостиниц, что позволит разместить 42 команды высшего дивизиона и Сегунды.

Напомним, что чемпионат Испании был приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.