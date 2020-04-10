Абидалю законно пересадили печень от кузена

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сегодня, 08:27

Судебная экспертиза подтвердила, что спортивному директору «Барселоны» действительно пересадили печень от его кузена Жерара Армана.

Напомним, что в 2011 году у француза было выявлено онкологическое заболевание. В результате этого ему потребовалась пересадка печени. Тогдашнего президента «сине-гранатовых» Сандро Розеля обвинили в том, что он купил Абидалю печень на черном рынке.

Однако анализ крови Армана показал, что он является донором печени для Абидаля. Сообщается, что в их заявлениях есть противоречия, поэтому им нужно доказать факт родства. Судья сделал запрос в испанское консульство в Лионе, но ответ пока что не пришел.