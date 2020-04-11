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Оставшиеся 13 директоров «Барселоны» поддерживают Бартомеу

сегодня, 18:23

Шесть членов совета директоров «Барселоны» подали в отставку из-за недовольства политикой президента клуба Хосепа Бартомеу.

Источник сообщает, что никто из оставшихся 13 директоров не планирует увольняться. Все они поддерживают действующего президента каталонского клуба.

Напомним, в феврале стало известно о том, что Бартомеу платил компании I3 Ventures для улучшения своего имиджа в социальных сетях.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:04
13 директоров «Барселоны»....))))
..и это только оставшиеся....)))
А сколько их всего ????...а с заместителями...????
Там вообще в Каталонии в радиусе 30 км от "Камп Ноу" кто нибудь работает ???
Или числятся директорами Барселоны...??...)))))

Теперь понимаю Хорхе Месси.....)))....трясти и трясти ему ещё этот мешок.....
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 19:53
Гном ещё не высказал своего авторитетного мнения, зачем собственно в Барселоне целый совет директоров если все решения принимает Месси
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответил Artuom
сегодня в 19:51, ред.
Ушли все те кто был против Бартомеу, чтобы в случае чего сказать "мы не при чем, мы были против его методов и поэтому демонстративно ушли". Обычная практика перед скорыми выборами. Вдруг выискивается компромат... вот именно сейчас, когда выборы уже скоро , а не например год-два назад)) Ну вот просто совпало ;) И часть директоров демонстративно уходит и обязательно подливает масла в огонь своими высказываниями. А высказывания в стиле "мы ничего не знает, мы белые и пушистые... вот такое вот 62о произошло, кто именно виноват не знаем, но намёки очевидны делаем")) Барт и его люди пользуются грязными методами - факт, убирать таких нужно. Но тот кто метит на замену Барта тоже явно грязными методами не брезгует... Да уж...
И будут правы , они ушли , и сеяли с себя ответственность , поступили абсолютно правильно . И у них хотя бы хватило мозгов уйти , в отличии от этих 13 , а это говорит о том что они уже умнее . Тот факт что они понимают что это руководство идёт на дно уже делает их лучше , потому что они это осознают .
Artuom
Artuom
сегодня в 19:34
Ушли все те кто был против Бартомеу, чтобы в случае чего сказать "мы не при чем, мы были против его методов и поэтому демонстративно ушли".

Обычная практика перед скорыми выборами. Вдруг выискивается компромат... вот именно сейчас, когда выборы уже скоро , а не например год-два назад)) Ну вот просто совпало ;) И часть директоров демонстративно уходит и обязательно подливает масла в огонь своими высказываниями. А высказывания в стиле "мы ничего не знает, мы белые и пушистые... вот такое вот 62о произошло, кто именно виноват не знаем, но намёки очевидны делаем"))

Барт и его люди пользуются грязными методами - факт, убирать таких нужно. Но тот кто метит на замену Барта тоже явно грязными методами не брезгует... Да уж...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:08
Теперь идиллия, все ЗА.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 19:02
Очевидно что позиция директора в Барсе не слишком дефицитная.
волгодон 2
волгодон 2 ответил Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 18:42
13 друзей Бартомеоушена..
Ты прям Женя Петросян. Так и норовишь прославиться)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 18:41
13 друзей Бартомеоушена..
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:33
Куда им деваться
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:27
Щас гном решит как быть дальше.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:26
надо и их убрать!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:24
Никому аылетать неохота...
shlomo
shlomo
сегодня в 18:24
Думаю у Бартомеу все будет в шоколаде
Youngberg
Youngberg
сегодня в 18:23
потому и поддерживают, что остались)
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