Оставшиеся 13 директоров «Барселоны» поддерживают Бартомеу

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сегодня, 18:23

Шесть членов совета директоров «Барселоны» подали в отставку из-за недовольства политикой президента клуба Хосепа Бартомеу.

Источник сообщает, что никто из оставшихся 13 директоров не планирует увольняться. Все они поддерживают действующего президента каталонского клуба.

Напомним, в феврале стало известно о том, что Бартомеу платил компании I3 Ventures для улучшения своего имиджа в социальных сетях.