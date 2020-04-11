Оставшиеся 13 директоров «Барселоны» поддерживают Бартомеу

Шесть членов совета директоров «Барселоны» подали в отставку из-за недовольства политикой президента клуба Хосепа Бартомеу.
Источник сообщает, что никто из оставшихся 13 директоров не планирует увольняться. Все они поддерживают действующего президента каталонского клуба.
Напомним, в феврале стало известно о том, что Бартомеу платил компании I3 Ventures для улучшения своего имиджа в социальных сетях.
..и это только оставшиеся....)))
А сколько их всего ????...а с заместителями...????
Там вообще в Каталонии в радиусе 30 км от "Камп Ноу" кто нибудь работает ???
Или числятся директорами Барселоны...??...)))))
Теперь понимаю Хорхе Месси.....)))....трясти и трясти ему ещё этот мешок.....
..и это только оставшиеся....)))
А сколько их всего ????...а с заместителями...????
Там вообще в Каталонии в радиусе 30 км от "Камп Ноу" кто нибудь работает ???
Или числятся директорами Барселоны...??...)))))
Теперь понимаю Хорхе Месси.....)))....трясти и трясти ему ещё этот мешок.....
Обычная практика перед скорыми выборами. Вдруг выискивается компромат... вот именно сейчас, когда выборы уже скоро , а не например год-два назад)) Ну вот просто совпало ;) И часть директоров демонстративно уходит и обязательно подливает масла в огонь своими высказываниями. А высказывания в стиле "мы ничего не знает, мы белые и пушистые... вот такое вот 62о произошло, кто именно виноват не знаем, но намёки очевидны делаем"))
Барт и его люди пользуются грязными методами - факт, убирать таких нужно. Но тот кто метит на замену Барта тоже явно грязными методами не брезгует... Да уж...
Обычная практика перед скорыми выборами. Вдруг выискивается компромат... вот именно сейчас, когда выборы уже скоро , а не например год-два назад)) Ну вот просто совпало ;) И часть директоров демонстративно уходит и обязательно подливает масла в огонь своими высказываниями. А высказывания в стиле "мы ничего не знает, мы белые и пушистые... вот такое вот 62о произошло, кто именно виноват не знаем, но намёки очевидны делаем"))
Барт и его люди пользуются грязными методами - факт, убирать таких нужно. Но тот кто метит на замену Барта тоже явно грязными методами не брезгует... Да уж...