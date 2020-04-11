Серия А может возобновить игры 31 мая и завершить сезон к 3 августа

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сегодня, 15:30

В связи с тем, что премьер-министр Италии Джузеппе Конти объявил, что после 3 мая карантин в стране может быть ослаблен, вполне вероятно, что с 4 мая командам Серии А разрешат начать тренировки.

Если это случиться, то уже 31 мая прерванный сезон-2019/20 может возобновиться. Планируется, что при таком развитии событий чемпионат Италии будет полностью завершен к 3 августа, если проводить туры через два дня на третий. Вопрос о зрителях на трибунах не стоит на повестке дня — все игры будут проходить за закрытыми дверями.

Также предполагается, что клубам из Ломбардии, наиболее страдающего от коронавируса региона Италии — «Милану», «Интеру», «Аталанте» и «Брешии», придется, проводить домашние матчи на нейтральных аренах где-то ближе к югу страны. На 21 апреля запланирована видеоконференция с участием представителей всех клубов Серии А, на которой будет обсуждаться предложенный план.